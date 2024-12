Suppan Gergely: a gazdaság bővülésének legnagyobb nyertesei a dolgozók, ez a jövőben sem változik

Az elmúlt években Magyarországon tapasztalt jelentős bérnövekedés történelmi és régiós viszonylatban egyaránt kiemelkedő. A 2010 óta eltelt időszak gazdasági fejlődésének legnagyobb nyertesei a magyar munkavállalók, akik közel 70 százalékos reálbéremelkedést érhettek el. Felmerül azonban a kérdés: fenntartható-e ez a növekedési ütem, és milyenek a kilátások a jövőben?

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Amennyiben hozzászólna a témához, küldjön levelet a portfolio@portfolio.hu címre.

Az alábbiakban a Nemzetgazdasági Minisztérium írását közöljük, amelyet Suppan Gergely, az NGM vezető közgazdásza jegyez.

A bértárgyalásokon a munkavállalók és a munkáltatók szervezetei hároméves megállapodást kötöttek, amely szerint 2027-ig közel 40 százalékkal nőnek a minimálbérek a jelenlegi szinthez képest. 2025-ben 9, 2026-ban 13, 2027-ben pedig 14 százalékos emelkedés várható a legkisebb bérekben, így azok a jelenlegi 266 800 forintról fokozatosan 374 600 forintra emelkednek. Ezzel a kormány 17 év alatt eléri, hogy a minimálbér az ötszörösére növekedjen, és a garantált bérminimum esetében is hasonló a tendencia.

A növekedés nemcsak nominálisan jelentős, hanem reálértéken is számottevő: a várható jegybanki célérték körüli inflációval korrigált adatok szerint 2027-re 28 százalékos emelkedést mutat majd a bérszint az idei évihez képest. 2010-hez képest a minimálbér vásárlóereje idénre megduplázódott, és a friss megállapodás alapján 2027-re akár két és félszeresére is nőhet.

Emellett az elmúlt években nemcsak a legkisebb bérből élők helyzete javult, hanem az átlagbérek vásárlóereje is jelentős növekedést mutatott, különösen 2014-től kezdődően. Ezzel együtt a minimálbér növekedése az átlagbérekhez képest is gyorsabb ütemű volt, ami jelzi, hogy az elmúlt 14 évben csökkentek a jövedelmi különbségek és az alsóbb jövedelmi sávokban erősebb növekedés valósult meg. Ez a kedvező tendencia a következő években is folytatódhat, hiszen a kormány célja, hogy a minimálbér szintje elérje a rendszeres átlagkereset 50 százalékát. Ennek megfelelően a legkisebb bérek növekedése a következő években is meghaladhatja az átlagbér emelkedését, összhangban a kormányzat inkluzív, bevonó természetű gazdasági növekedés célkitűzésével.

A magyar bérnövekedés nem csupán hazai viszonylatban kiemelkedő, hanem régiós összehasonlításban is. Míg Magyarországon 2010 és 2024 között a bérek vásárlóereje reálértéken 70 százalékkal nőtt, addig Csehországban 20 százalék, Szlovákiában közel 30 százalék, Lengyelországban pedig valamivel 40 százalék feletti a növekedés. Tehát Magyarországon a munkavállalók vásárlóereje jóval nagyobb mértékben bővült, mint a régiós országok versenytársaknál.

Miből lesz további dinamikus bérnövekedés?

A kormány béremelési szándékait ért kritikákra tekintettel érdemes megvizsgálni, hogy milyen korláttal néz szembe a bérnövekedési ütem. A GDP-t három irányból érdemes vizsgálni: a termelési, felhasználási és jövedelmi oldalról. A jövedelmi megközelítés szerint a bruttó hazai termék a munkavállalói jövedelmek, a vállalatok profitja, a termelési adók támogatásokkal csökkentett értéke, valamint a tőkejövedelmek összegeként kerül meghatározásra. Az empirikus tapasztalatok azt mutatják, hogy a nominális bérnövekedés üteme hosszabb távon a gazdasági növekedés pályájához igazodik, tehát az átlagbér növekedése csak kis mértékkel térhet el a nominális GDP növekedésétől.

A jelenlegi előrejelzések szerint 2025-ben 3,4 százalékos reálgazdasági növekedés várható, míg 2026-tól az ipari kapacitások várható bővülésének fényében ennél akár magasabb növekedés is elképzelhető. A várható GDP-deflátorral korrigálva ez 2025-re hozzávetőleg 8 százalékos nominális GDP-növekedést eredményezhet, azaz teljes mértékben reálisnak tekinthető egy ekörül mozgó átlagkereset növekedés, anélkül, hogy az inflációt gerjesszen. Bár a minimálbér ennél nagyobb ütemben fog növekedni jövőre, az ebből fakadó költségeket azonban a kormány a bejelentett szociális hozzájárulási adó-kedvezmény formájában átvállalja a hazai kis-és közepes vállalkozásoktól, így az emelés nem a leginkább érintett kisebb vállalatok profitjának kárára történik, azaz nem lesz szükség elbocsájtásokra a megemelkedett munkaerőköltség kigazdálkodásához.

További szempontként elmondható, hogy a mindenképpen szükséges termelékenységjavulást is ösztönzi, és magasabb nyomás alá helyezi a hazai vállalatokat a fenti bérpálya, miután a dinamikusan emelkedő bérköltségek kitermelése érdekében az eddig kevésbé hatékony cégek is méginkább kénytelenek egyre termelékenyebben működni, hatékonyabban szervezni a munkát, technológiai innovációba fektetni, növelni a mérethatékonyságot felvásárlásokkal, vagy új exportpiacok keresésével, amelyek mind-mind a magyar gazdaság érdekét szolgálják. Továbbá a hazai gazdaság szereplőinek az érzékelt piaci folyamatokból eredően sem igazán van más választásuk, mivel a magyar bérek nem maradhatnak le sem a régiós, sem az összeurópai munkaerőért folyó versenyben, ami a tehetséges és termelékeny munkaerő kiáramlásához vezetne a hazai gazdaságból. Ez a hazai gazdaság egyetlen szereplőjének sem lehet érdeke, így saját érdekükben is mindent meg fognak tenni a hazai bérszint további felzárkóztatásáért.

Összességében elmondható, hogy a magyar bérdinamika jó irányba haladt az elmúlt másfél évtizedben, a munkavállalók minden rétege egyértelműen profitálni tudott a hazai gazdasági növekedésből. A következő évek kihívása és egyben kormányzati prioritása, hogy a bérek emelkedése fenntartható legyen, párhuzamosan javuljon a termelékenység, valamint a gazdasági növekedés is. A cél egy olyan stabil gazdasági környezet megteremtése, amely támogatja a jelenlegi bérfelzárkózási folyamat által a magyar munkavállalók életszínvonalának hosszabb távú fenntartását, miközben a vállalatok versenyképesége és hatékonysága tovább erősödik.

Középmezőnyben a hazai legkisebb keresetek

Gyakran elhangzik, hogy a magyar minimálbérek az utolsó előtti helyen állnak az uniós rangsorban. Ez egyrészt tévedés, mivel nem veszi figyelembe a magyar rendszer sajátosságait, vagyis azt, hogy nálunk kétfajta minimálbér létezik, az alap minimálbér mellett egy magasabb összegű, ún. garantált bérminimum van meghatározva a megfelelő szakmai végzettséggel bírók számára. Ráadásul, mivel hazánkban jóval többen vannak bejelentve a garantált bérminimumra, ezért vagy ezt, vagy a kettő súlyozott átlagából számolt úgynevezett effektív bérminimumot érdemes figyelembe venni az összehasonlítások során – így nézve a magyar minimálbérek az uniós középmezőnyben vannak. Azonban amennyiben azt nézzük, hogy a megkeresett jövedelemből mennyit lehet az adott ország árszínvonalán elkölteni – szakmai nyelven fogalmazva vásárlóerő paritással kiigazítva – a hazai minimálbér a középmezőnyben, a garantált bérminimum pedig annak elején található. Ez a mutató pedig jobban tükrözi azt, hogy valójában mennyit is érnek a legkisebb keresetek, de általánosságban is az adott országban megkereshető jövedelmek nagyságát. A hároméves bérmegállapodás pedig a hazai legkisebb keresetek reálértékének emelése, valamint a rendszeres átlagkeresetek 50 százalékára való felzárkóztatása mellett azt is támogatja, hogy vásárlóerő paritáson a minimálbér is eljusson az uniós középmezőny első felébe.

