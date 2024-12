Vétót lengetett be Orbán Viktor: ha nem jönnek az uniós pénzek, nem lesz új költségvetése az EU-nak

Az interjú végefelé szóba kerültek az európai gazdaság nehézségei, versenyképességi problémák és a német gazdaság kihívásai is. Ennek kapcsán Orbán Viktor megjegyezte: most először lát olyat több, mint egy évtized után, hogy a németeknél sorra zárják be a gyárakat, és ezért „most kell nagyon megbecsülni azokat a beruházásokat, amelyek Magyarországon működnek”. Hozzátette:

nekünk egy olyan versenyképes közeget kell teremtenünk, eddig erre képesek is voltunk, hogy a Magyarországon működő gyárakat ne zárják be.

Ennek kapcsán példaként említett olyan helyzeteket, mintha egyszer csak bezárná az Audi a győri gyárát, vagy a Mercedes a kecskeméti gyárát, amely azt jelentené, hogy „egész régiók süllyednek a reménytelenség helyzetébe”. Emiatt leszögezte: „ezek rendkívül értékes gyárak, termelőhelyek, befektetések, és minden érdekünk amellett szól, hogy ezeket mentsük meg.”

Jelezte, hogy az ipar Németországban és itthon komoly nehézségekkel küzd és most "megvannak a megállapodásaink ezekkel a cégekkel, tegnap is ezekről tárgyaltam. És nemhogy nem zárják be ezeket a gyárakat, ezeket fejleszteni fogják, a BMW is most építi meg a gyárát, mert úgy látják, hogy Németországban baj van, de a magyar gazdasági környezet az kedvezőbb a számukra, és itt jobban meg tudják őrizni a munkahelyeiket."

Szerinte „ha ügyesen manőverez Magyarország, és a gazdasági semlegesség politikáját fönntartja” és Brüsszel mellett Washingtonra és Pekingre is figyel,

ha megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt, a gazdasági semlegességnek megfelelő gazdaságpolitikát, akkor rendben leszünk, ennek része a Demján Sándor Program is.