Szeles idő lesz vasárnap

Vasárnap inkább csak hosszabb-rövidebb időszakokra süthet ki a nap főként az ország keleti részein. A Darragh ciklon vasárnap estétől egyre jobban beleszól időjárásunkba - írja a HungaroMet Zrt.

Délnyugat felől többnyire szakadozott felhősávok érkeznek, majd délutántól egyre inkább vastagszik, záródik a felhőtakaró.

Napközben legfeljebb néhol lehet gyenge csapadék, majd késő estétől délnyugat felől csapadéksáv érkezik.

A keletiről északkeletire forduló szél nagy területen megélénkül, amit néhol időnként erős lökések kísérhetnek. A hőmérséklet csúcsértéke általában 4 és 7 fok között alakul.

Hétfőn erősen felhős vagy borult lesz az ég. Nappal több helyen számíthatunk csapadékra. Zöme eső lesz, de főleg a Dunántúlon és az északkeleti hegycsúcsokon havas eső, havazás is várható. Elvétve ónos eső, ónos szitálás is kialakulhat. A Nyugat-Dunántúlon és északkeleten továbbra is élénk lökések kísérhetik az északias szelet.

A maximum 1 és 9 fok között valószínű.

