Vészhelyzeti katasztrófaelhárításra kényszerülhet az euróövezet

A világ egyik legnagyobb kötvénykezelője, a Pimco arra figyelmeztetett, hogy Donald Trump által kezdeményezett kereskedelmi háború következményei az eurozóna kamatlábait ismét „vészhelyzeti szintre” nyomhatják le.

Andrew Balls, a cég globális kötvényportfólió-vezetője szerint több forduló is várható a kereskedelmi vámháborúban, amely komoly kihívás elé állíthatja az európai gazdaságot, különösen az exportorientált ágazatokban – írja a Financial Times.

Bár jelenleg a piacok viszonylag enyhe forgatókönyvet áraznak be, Balls hangsúlyozta, hogy a legrosszabb kimenetel „nagyon nehéz” helyzetet eredményezne Európában.

Az európai eszközök jelentős veszteségeket szenvedtek el, ahogy a piacok Trump „Amerika az első” politikájának hatásaira készültek. A kereskedelmi háborúval kapcsolatos félelmek hatására az euró több mint 5%-kal gyengült szeptember vége óta, mivel a befektetők egyre valószínűbbnek tartják, hogy az Európai Központi Bank (EKB) további agresszív kamatcsökkentésekkel próbálja ellensúlyozni az eurozóna kilátásainak romlását.

A derivatívapiacok adatai szerint az EKB betéti kamatlába akár 1,75%-ra is csökkenhet, szemben a jelenlegi 3,25%-os szinttel, mielőtt a bank befejezné a csökkentéseket.

Balls úgy véli, hogy az EKB ennél is tovább mehet, és „vészhelyzeti szintű” kamatlábakat is bevezethet, ha a vártnál kedvezőtlenebb gazdasági kimenetel következik be. A Pimco prognózisa szerint az euró tovább gyengülhet a dollárral szemben, amelynek hatásai a devizapiacokon is érezhetők lesznek.

A francia kormányzati válság és a közelmúltbeli költségvetési problémák nyomán a francia tízéves állampapírok hozama tizenkét éves csúcsot ért el Németországhoz képest, de Balls szerint ez a különbség megfelelően tükrözi Franciaország gyengébb pénzügyi kilátásait.

Annak ellenére, hogy az eurozóna gazdaságát komoly veszélyek fenyegetik, Balls hangsúlyozta, hogy a francia válság nem valószínű, hogy rendszerszintű problémát okozna a valutaövezetben. „Számos válságot túléltünk – háborút, világjárványt, politikai traumákat – és az európai piacok továbbra is jól teljesítenek” – mondta, rámutatva, hogy az európai pénzügyi rendszerek eddig ellenállónak bizonyultak az elmúlt évek kihívásaival szemben.

