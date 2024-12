Év végére megugrik a magyar infláció

A forint gyengülése és egy rejtélyes árazási lépés okoz fejtörést a szakértőknek a várható inflációs pálya kirajzolásakor. Abban azért egyetértés van, hogy rövid távon érdemi emelkedés jön a hivatalos mutatóban, év végére 4% felett lesz a drágulási ütem.

Októberben 3,2%-os volt az egy évre visszatekintő drágulás Magyarországon, és bár ez magasabb volt, mint a szeptemberben (3,0%), de mégis kellemes meglepetést okozott, hiszen az elemzők ennél gyorsabb áremelkedési ütemre (3,5%) számítottak. Úgy tűnik azonban, hogy a szakértők várakozásait nem mérsékelte érdemben tovább a kedvező októberi adat: arra számítanak, hogy holnap a KSH 3,7%-os novemberi inflációt jelent, év végére pedig – a jegybank 2-4%-os célsávjából kilépve 4,3%-ig kúszik fel az árdinamika.

Az elmúlt két hónap viszonylag csendesen csordogáló inflációs folyamatát követően novemberben ismét egy magasabb havi átárazást láthatunk - véli Virovácz Péter. A szezonális hatásokkal szembe menve (hiszen a negyedik negyedév folyamán jellemzően novemberben szokott lenni a legalacsonyabb egyhavi átárazás) komolyan erősödő inflációs rátával számolunk – mondja az ING Bank vezető elemzője. A havi szinten 0,6 százalékos áremelkedés elsősorban a termékek oldaláról érkezik, hiszen a szolgáltatások drágulása mérsékelt maradhatott novemberben, így kalkulál a szakember, aki szerint az élelmiszerek és az üzemanyagok havi inflációja együttesen a kétharmadát teszi ki a novemberi árváltozásnak. Emellett még talán a tartós fogyasztási cikkek esetében számíthatunk erősebb inflációra.

Ezekben a tételekben a közös pont a globális nyersanyagárak emelkedése és a forint gyengülése.

A holnapi inflációs adat legérdekesebb egyedi pikantériája a telekommunikációs árak alakulása lesz. Az októberi jelentésnek ugyanis a legnagyobb meglepetése az volt, hogy ebben a szolgáltatási körben óriási áresést számolt el a KSH. Az elemzők egy része úgy gondolja, hogy az egyedi hatás az árvíz könyéki ingyenes mobil-adatszolgáltatással volt összefüggésben, mások nagy akciózásról beszélnek. Előbbi esetben az árszintnek a novemberi statisztikában vissza kell ugrania, utóbbiban ez nem törvényszerű, az akciózás hosszától függ. Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója ezzel kapcsolatban így fogalmaz: "Az egyetlen figyelemre méltó változás megítélésünk szerint a szolgáltatások árindexében várható, mivel a távközlési szolgáltatások árindexe, amely októberben jelentősen csökkent, novemberben visszapattan a korábbi állapotra." Kiss Péter, az Amundi elemzője is úgy gondolja, hogy az inflációs mutatót az hírközlési kategória októberi árvíz utáni normalizálódása is befolyásolja. Ezzel szemben Árokszállási Zoltán, az MBH Bank vezető közgazdásza úgy gondolja, hogy "az októberben jelentős meglepetést okozó telefon- és internetszolgáltatások árainál novemberben nem várható jelentős változás, mivel tudomásunk szerint a nagy csökkenést okozó szolgáltatáscsomag továbbra is a korábbi feltételek mellett érhető el."

Becsey Zsolt, az Unicredit vezető közgazdásza szerint alapvetően három tényező magyarázza az infláció októberhez viszonyított gyorsulását.

Technikai hatások: egyrészt a bázishatás kedvezőtlen novemberben, de ez már régóta ismert tényező, így alapvetően nem a gyorsulás ténye a kérdés, hanem a mértéke. Másrészt októberben láttunk egy egyszeri árcsökkenési tényezőt a telekommunikációs szolgáltatásoknál, ami közel 2 tizeddel mérsékelte az inflációt. Szerintünk ennek nagy része korrigálni fog, ezúttal áremelő irányba.

Emelkedtek az inflációs várakozások : az októberben „szokásosnál" jóval több termékcsoportban történt átárazás, a maginfláció összetételéből is kedvezőtlen változást lehet kiolvasni. Szerencsére távol vagyunk a 2022-2023-ban látott mértékektől, de szeptemberhez képest romlott a tendencia. Szerintünk ez felfelé irányba fogja befolyásolni a novemberi adatot is.

: az októberben „szokásosnál” jóval több termékcsoportban történt átárazás, a maginfláció összetételéből is kedvezőtlen változást lehet kiolvasni. Szerencsére távol vagyunk a 2022-2023-ban látott mértékektől, de szeptemberhez képest romlott a tendencia. Szerintünk ez felfelé irányba fogja befolyásolni a novemberi adatot is. Árfolyamhatás: a forint gyengülése árnyomást helyez a szereplőkre. Ezzel szemben a fogyasztói bizalom szintje csökken, így az átháríthatóság mértéke kérdéses. Az üzemanyagoknál az átárazás biztosan megtörtént, de a többi importigényes termékcsoport esetében nehéz látni, hogy mikor milyen mértékben érvényesítik a szereplők az árfolyamot. Minden esetre az irány egyértelműen kedvezőtlen.

Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %) név intézmény 2024. nov 2024. dec. 2025. dec. 2024 átlag 2025 átlag Árokszállási Z.–Balog-Béki M. MBH Bank 3,6 4,3 3,9 3,7 3,8 Becsey Zsolt UniCredit 3,8 4,6 4,7 3,7 4,4 Béri Zsófia VIG Alapkezelő 3,7 4,1 3,9 3,7 4,0 Kiss Péter Amundi 3,6 4,0 3,3 3,6 3,5 Koncz Péter Századvég Gazdaságk. 3,7 4,0 3,8 3,7 3,8 Németh Dávid KH Bank 3,8 4,4 4,0 3,7 3,7 Nyeste Orsolya Erste Bank 3,6 4,0 3,9 3,6 3,9 Palócz Éva Kopint-Tárki 3,8 4,4 4,0 3,7 4,0 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 3,8 4,3 4,3 3,7 4,0 Trippon Mariann CIB Bank 3,7 4,3 3,8 3,7 3,9 Török Zoltán Raiffeisen 3,7 4,5 3,5 3,7 3,8 Virovácz Péter ING Bank 3,8 4,4 4,3 3,7 4,2 konszenzus (medián) 3,7 4,3 3,9 3,7 3,9 Forrás: Portfolio * fogyasztóiár-index

Az infláció alapesetben (a kamatvárakozások befolyásolásán keresztül) a pénzpiacokat megmozgató hatású, de Virovácz Péter úgy gondolja, hogy jelen helyzetben ez nem így van. "Bármennyire is izgalmasnak tűnnek az inflációs fejlemények, napjainkban elértük azt a pontot, amikor a bejövő inflációs adatok a nemzetközi és hazai befektetők számára lényegében irrelevánsak. Amíg a forint ennyire sebezhető, aligha várható, hogy az infláció bármilyen módon is felbolygatná a monetáris politika álláspontját."

Hasonló véleményt fogalmaz meg Regős Gábor is. A Gránit Alapkezelő elemzője szerint a monetáris politika tekintetében a mostani inflációs adat nem bír döntő jelentőséggel: lazítás a mostani árfolyamszintek és az ebből fakadó inflációs folyamatok mellett szóba sem jöhet, míg egy esetleges szigorítást szintén nem a mostani inflációs adat kényszeríti majd ki, hiszen az elmúlt hónapokban rendre a vártnál jobb, a célt elérő vagy azt közelítő adatok érkeztek – itt a forint gyengülésének megállítása lehet az indok, erre azonban sokkal jobb gyógyszer lehet, ha a piac hinni kezd abban, hogy a monetáris politika március után sem lesz lazább, illetve ha a kormány megállapodik az Európai Bizottsággal és hozzájutunk a befagyasztott uniós forrásokhoz.

A piac által várt inflációs pálya egyébként ellentmondásosan alakul. Az idén év végére várt árindex nyár óta folyamatosan csökken (lásd alábbi ábránkat), ám eközben a jövő év végi előrejelzések lassan emelkednek: áprilisban még 3,2 százalékos infláció volt az elemzői konszenzus (medián) 2025 decemberére, mostanra (bizonyára nem függetlenül a sokat gyengülő forinttól) 3,9%-ra kúszott fel.

