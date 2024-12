Megszólalt a Google-vezér a mesterséges intelligenciáról: nem lesz áttörés

A generatív mesterséges intelligencia (AI) fejlődése várhatóan lelassul a következő években, és 2025-ig nem várható újabb forradalmi áttörés - véli Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója. Az iparági vezetők megosztottak a technológia jövőjét illetően, miközben a befektetések továbbra is jelentősek maradnak, tudósított a Cnbc

Sundar Pichai a New York Times DealBook Summitján kifejtette, hogy a generatív AI fejlődése egyre nehézkesebbé fog válni a jövőben.

Ha 2025-re tekintek, a gyorsan learatható babérokat már learattuk

- fogalmazott a Google vezetője (low hanging fruits - a szerk.), hozzátéve, hogy innentől lesz egyre nehezebb az út, szerinte határozottan mélyebb áttörésekre lesz szükség a következő szakaszhoz érve.

A jelenlegi nyelvi modellek, mint a ChatGPT, a Google Gemini vagy a Meta Llama, fokozatosan javulni fognak, különösen az érvelés és a feladatok megbízhatóbb végrehajtása terén. Ezek a fejlesztések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az AI hatékonyabban hozzájáruljon a vállalati felhasználók számára történő profittermeléshez, vélekedett a vezető. Pichai hangsúlyozta, hogy a fokozatos fejlesztések is hozzájárulnak a technológia finomításához, így az egyre szélesebb rétegek számára válik hasznosabbá. Az AI-iparban már most is jól fizető állások jelennek meg, például az AI-oktatók és prompt mérnökök esetében.

Bár a Goldman Sachs jelentése szerint az AI-ba történő beruházások várhatóan meghaladják az 1 milliárd dollárt az elkövetkező években, Pichai szerint

egy újabb, a legtöbb ember AI-ról alkotott elképzelését megváltoztató áttörés nem valószínű a következő egy évben.

A technológiai vezetők véleménye megoszlik a kérdésben. Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója egyetért Pichai-jal, míg Sam Altman, az OpenAI vezetője optimistább álláspontot képvisel. Altman novemberben az X platformon azt írta: "nincs fal" - utalva arra, hogy szerinte nincs felső határa az AI fejlődésének.

A Google vezérigazgatója hosszú távon azért optimista:

Úgy gondolom, hogy 10 év múlva [a számítógépes programozás] több millió ember számára elérhető lesz

- jósolta Pichai.

Címlapkép forrása: Jeenah Moon/Bloomberg via Getty Images