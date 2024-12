Orbán Viktor Donald Trumppal és Elon Muskkal találkozik

A magyar kormányfő tájékoztatása szerint délután Mar-a-Lago-ban találkozott Donald Trumppal és Elon Muskkal. Szijjártó Péter Facebook-oldalán megjelent képek szerint a külügyminiszter is elkísérte az Egyesült Államokba Orbán Viktort.

A miniszterelnök Facebook-posztja szerint az USA-ban tartózkodik.

Az USA megválasztott elnökével közös fotójára azt írták, hogy

a jövő elkezdődött.

Ezzel arra utalhat Orbán Viktor, hogy az USA új elnöke hamarosan hivatalba lép, amitől a magyar kormány komoly fordulatra számít több fontos külpolitikai témában.

Mint ismeretes, Donald Trump magánbirtoka található Mar-a-Lago-ban. Elon Musk fontos és nagy támogatója volt a republikánus politikus választási kampányának, és alig egy hónappal ezelőtt, szintén Trump rezidenciáján derült fény arra, hogy a kormányzati hatékonyságért felelős elnöki tanácsadó testületet fogja vezetni. A Tesla alapítója, valamint a SpaceX és az X tulajdonosa részt vett Trump Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott megbeszélésén is korábban.

A Szabad Európa a napokban írt arról, hogy forrásaik szerint az amerikai elnökválasztás óta már több telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump és Orbán Viktor. A lap azt is megemlítette, hogy a magyar miniszterelnök személyesen Trump hívta fel a győztes választása után. A lap úgy tudja, hogy az új amerikai elnök több konkrét ügyben is kikérte a magyar kormányfő véleményét az ukrán rendezéssel kapcsolatban. Már ebben a cikkben az szerepelt, hogy decemberben jöhet egy békemisszió 2.0 a magyar miniszterelnök részéről. Ezen a ponton a cikk emlékeztet arra, hogy a kormányfő július első napjaiban úgy vezette fel a magyar soros EU-elnökséget, hogy békemissziónak nevezett látogatást tett Kijevben, Moszkvában és Pekingben, július 11-én pedig Donald Trumpot is meglátogatta floridai rezidenciáján.

