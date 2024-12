Thompson-gyilkosság: kihallgatnak egy embert

A UnitedHealthcare vezérigazgatójának, Brian Thompsonnak a múlt heti New York-i meggyilkolása ügyében új fejlemények láttak napvilágot. A nyomozók egy pennsylvaniai férfit hallgatnak ki, akinél a gyilkos fegyverhez hasonló eszközt találtak - jelentette a Sky News

Az NBC News értesülései szerint a hatóságok egy közép-pennsylvaniai férfit hallgatnak ki Altoona városában a UnitedHealthcare vezérigazgatójának, Brian Thompsonnak a meggyilkolásával kapcsolatban.

A gyanúsított azért keltette fel a nyomozók figyelmét, mert olyan fegyvert találtak nála, amely hasonlít a múlt heti New York-i lövöldözésnél használt eszközhöz.

A tragikus eset múlt szerdán történt Manhattan belvárosában, amikor Thompson egy szálloda előtt tartózkodott. A biztonsági kamerák felvételein látható, ahogy egy maszkos támadó közelíti meg hátulról az üzletembert, majd tüzet nyit rá a Hilton szálloda előtt. A vezérigazgató épp a vállalat éves konferenciájára tartott, amikor a végzetes lövések érték.

A nyomozás során érdekes részletek kerültek napvilágra. A helyszínen talált töltényhüvelyeken "deny", "delay" és "depose" feliratokat találtak. A rendőrség egy hátizsákot is felfedezett a Central Parkban, amelyet feltételezhetően a támadó használt. A táskában Monopoly játékpénzt és egy kabátot találtak.

Joseph Kenny, New York nyomozói főnöke vasárnap közölte: "A gyanúsítottat nyomon követtük, amint kerékpárral ment a Central Parkba, majd taxival egy buszpályaudvarra, ahonnan több nagyváros felé is utazhatott." Az újabb térfigyelő kamerák felvételei alapján a támadó egy közeli metróállomásról érkezett a helyszínre, körülbelül fél órával a lövöldözés előtt. A Sixth Avenue-n található Davidoff of Geneva szivarüzlet kamerája rögzítette, ahogy a férfi felsétál az utcaszintre.

A nyomozás jelenlegi állása szerint a fegyveres Atlantából érkezett busszal New Yorkba. A hatóságok most a Greyhound busz útvonalán lévő állomások felvételeit vizsgálják, hogy további információkat gyűjtsenek a gyanúsítottról.

Címlapkép forrása: Stephanie Keith/Getty Images