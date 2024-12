Az EKB-nak el kell döntenie végre, hogy mennyire érdekli a reálgazdaság

Csütörtökön tartja az idei év utolsó kamatdöntő ülését az Európai Központi Bank, ahol a várakozások szerint 25 bázisponttal 3%-ra csökkenhet az alapkamat. Azonban a legfontosabb nem is ez, hanem az, hogy a jegybank hogyan látja a jövő monetáris politikáját egy olyan helyzetben, amikor még nincs az infláció a célon, de az euróövezet éppen billen bele a recesszióba, miközben a német és a francia politika is tartogathat olyan meglepetéseket, aminek akár európai következményei is lehetnek.