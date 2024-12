Elutasították Trump kérelmét, közel félmilliárd dollárt kell kifizetnie

A New York-i főügyészi hivatal elutasította Donald Trump ügyvédjének kérelmét a volt elnök ellen folyó polgári jogi csalási ügy megszüntetésére. A per, amelyben Trump több mint 480 millió dolláros bírsággal tartozik, továbbra is folytatódik, annak ellenére, hogy Trump januártól ismét elnök lesz - írta meg a Cnbc