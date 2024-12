Gondban a magyar energiaellátás az amerikai szankció miatt, erről is tárgyalt Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin

Ma délelőtt több, mint egy órán át telefonon tárgyalt egymással Orbán Viktor kormányfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök, és "nagyon hangsúlyosan szerepelt a telefonbeszélgetésen Magyarország energiaellátásának biztonsága", mivel a Gazprombankot ért amerikai szankció "Magyarország számára nehézséget okoz több ponton is" – jelezte élő Facebook-videójában Szijjártó Péter, és részletesen bemutatta a három fő témakört, amelyről tárgyaltak.

Energetikai ügyek és megoldási irányok

A magyar külgazdasági és külügyminiszter a mai telefonos egyeztetés után rámutatott, hogy az amerikai lépés "gyakorlatilag lehetetlenné teszi európai bankoknak a Gazprombankkal való pénzügyi transzferek végrehajtását", és ez a régió több országa mellett azért okoz nekünk nehézséget, mert ezen a bankon keresztül történik a megvett orosz gáz kifizetése, a Paks II. beruházás építési munkálatainak kifizetése és a Paks I.-be szállított nukleáris fűtőelemek kifizetése is. Jelezte, hogy ez utóbbi témát már sikerült megoldani, és most mindkét fél azon dolgozik, hogy az első kettő területen is megoldás szülessen.

Szavai szerint

Most a Paks II. munkálataiért és a földgázért való fizetési módszerek, különböző módszerek összehasonlítása és kidolgozása zajlik.

Rögzítette a magyar miniszter: "A miniszterelnök úr és Oroszország elnöke között egyetértés volt abban, hogy mindent meg kell tenni, és mindent meg is teszünk annak érdekében, hogy ezt a problémát kiiktassuk."

Szavai szerint az orosz elnök világossá tette, hogy "Oroszország érdekelt és elkötelezett az energetikai együttműködés, valamint Magyarország energiaellátásának biztosítása tekintetében."

Leszögezte:

Semmilyen olyan tényező nincsen egyik oldalon sem, sem a magyar, sem az orosz oldalon, amely akadályát jelentené annak, hogy megoldást találjunk erre a helyzetre.

Hozzátette: Az orosz energiavállalatok elkötelezettek a szállítások fenntartása mellett.

Szijjártó utalt rá, hogy hosszasan egyeztetett telefonon Alekszej Lihacsovval, a Roszatom vezérigazgatójával arról, hogy "hogyan tudjuk felgyorsítani a munkálatokat Pakson annak érdekében, hogy minél előbb elkészüljön a két új atomerőművi blokk". Emellett ma délután még telefonon fog beszélni Oroszország energiaügyekért felelős miniszterelnök-helyettesével, Alexander Novakkal is arról, hogy a földgázszállítások terén megtalálják a szükséges jogi megoldást.

Szíriai helyzet

Szijjártó jelzése szerint második témaként

Oroszország elnöke közvetlen tájékoztatást adott miniszterelnök úrnak a szíriai fejleményekről, hogy ők hogyan látják a szíriai eseményeket,

igaz erről nem mondott konkrétumot, csak a Közel-Kelet stabilitásának fontosságát hangsúlyozó magyar álláspontot ismertette. Kijelentette: "Abban vagyunk érdekeltek, hogy a Közel-Keleten a szélsősége, extrém ideológiák, politikai mozgalmak ne rombolhassák tovább a biztonságot és az emberek mindennapi életkörülményeit."

Ukrajnai háború

Harmadik témaként

hosszasan tárgyaltak a felek az ukrajnai háborúról, illetve arról, hogy hogyan lehetséges egy tartós, fenntartható béke megteremtése a térségünkben.

Szijjártó szavai szerint "Putyin elnök elmondta azt is, hogy ő hogyan látja ezt a kérdést, és azt is elmondta, hogy bizony vannak olyan akadályok, amelyek a béke útjában állnak. Ilyen például az a törvény Ukrajnában, amely gyakorlatilag megtiltja a jelenlegi elnöknek, a jelenlegi elnöki adminisztrációnak, hogy Oroszország elnökével a békéről, a békés rendezésről tárgyaljon."

Összegzésként Szijjártó rögzítette: "a magyar békemisszió folytatódik" és emlékeztetett rá, hogy a múlt héten a Vatikánban találkozott Orbán Viktor Ferenc pápával, a minap Floridában tárgyalt Donald Trump újraválasztott amerikai elnökkel. Hozzátette: most a diplomáciai csatornákat, a kommunikációs csatornákat nyitva kell tartani.

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala