Eldőlt: megszűnik a határellenőrzés a magyar-román határon januártól!

januártól megszűnik a szárazföldi határellenőrzés is a román-magyar határon, illetve a bogár-román, és görög-bolgár határon.

A döntés nem váratlan, ugyanis a minap Ausztria már jelezte, hogy feladja eddigi régi vétóját a két ország teljes jogú Schengen-tagságával szemben, így végül a magyar soros elnökség egyik fontos célkitűzését sikerült teljesíteni, és ezáltal megszűnhet a határellenőrzés a román-magyar határon.

DEAL! Interior ministers have just adopted a decision to lift internal land border controls with and between Bulgaria and Romania from 1 January 2025. A great victory for Bulgaria, Romania, and all of Europe! #HU24EU