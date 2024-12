Gulyás Gergely: a kormány szerint a karácsonyi fegyverszünetnek még mindig van realitása

A Babaváró támogatásra jogosultak körének életkorát 35 évre emeli a kormány. Ez új elemnek tűnik a tegnap este megjelelent Magyar Közlönyben megírt változtatásokhoz képest, arról a Portfolio úgy számolt be, hogy az életkori korlátokat nem érintette a mostani jogszabályváltozás, vagyis azok a házaspárok, ahol a hölgy 30-41 év közötti továbbra is csak idén lehetnek jogosultak a babaváróra. Ráadásul ezen párok is csak akkor kaphatják meg a hitelt, ha már úton a baba.

