Sorra dönti a rekordokat a világ egyik legnépszerűbb árucikkének ára

A kávé ára rekordmagasságba emelkedett, és az elemzők szerint ez a trend várhatóan folytatódni fog. A világ egyik legkeresettebb árucikkének talpra állása akár évekbe is telhet, ami jelentős hatással lehet a fogyasztói árakra és a kávéipar egészére - tudósított a CNBC

Az arabica kávé határidős jegyzései márciusi szállításra kedden új napközbeni csúcsot értek el 136 forint/kilogrammon, ami közel 50 éve a legmagasabb szint. A világ legnépszerűbb kávéfajtájának számító arabica bab ára utoljára 1977-ben volt ilyen magas, amikor súlyos fagykárok sújtották a brazil ültetvényeket.

Az áremelkedés fő okai között szerepel az aszály, a magas hőmérséklet, valamint a globális függőség a viszonylag kevés régióból származó szállítmányoktól.

A robusta kávé határidős ügyletei szintén rekordmagasságba emelkedtek november végén.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a kávé árának normalizálódása hosszú folyamat lehet. David Oxley, a Capital Economics vezető éghajlati és nyersanyag-közgazdásza szerint: "A történelem azt sugallja, hogy a kávé ára csak akkor és úgy fog visszaesni, ha a kínálat javul és a készletek feltöltődnek. Lényeges, hogy ez egy olyan folyamat, amely nem hónapokig, hanem évekig tarthat."

A kávétermelés koncentráltsága miatt az iparág különösen érzékeny az időjárási viszonyokra. Brazília és Vietnam együttesen a globális termelés mintegy 56%-át adja. Az amerikai mezőgazdasági minisztérium előrejelzése szerint a 2024/2025-ös gazdasági évre vonatkozóan 5,8%-os csökkenés várható a brazil kávétermelésben az előző előrejelzéshez képest.

Az elemzők szerint elkerülhetetlen, hogy a kávékészítők a magasabb költségeket a fogyasztókra hárítsák át.

A Nestlé, a világ legnagyobb kávégyártója már bejelentette, hogy folytatja az áremeléseket és a csomagolások kisebbé tételét a magasabb árak hatásának ellensúlyozására.

A Nestlé szóvivője elmondta: "Mint minden gyártó, mi is jelentős drágulást tapasztaltunk a kávé árában, ami miatt sokkal drágábbá vált a termékeink előállítása. Mint mindig, most is azon vagyunk, hogy hatékonyabbak legyünk, és ahol csak lehet, felszívjuk a növekvő költségeket, miközben fenntartjuk ugyanazt a kiváló minőséget és finom ízt, amelyet a fogyasztók ismernek és szeretnek."

