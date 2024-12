Fordulat a nyugdíjemelésnél: változik a méltányossági küszöb

A közelmúltban bejelentett nyugdíjváltozások, amelyek a nyugdíjasokat és a jövőbeni jogosultakat is érinthetik, számos kérdést vetettek fel a költségvetési források és a fenntarthatóság terén. A legújabb módosítások szerint január 1-jétől 140 ezer forintra emelkedik a méltányossági nyugdíjemeléshez szükséges jövedelmi küszöb. Ezzel jelentősen bővülhet azoknak a száma, akik jogosultak az emelésre, hiszen míg jelenleg mintegy 250 ezer ember esik a 120 ezer forint alatti nyugdíjak körébe, addig 500 ezer főre nő azoknak a száma, akik havi jövedelme nem éri el a 140 ezer forintot. Ugyanakkor a költségvetésben kisebb a keret ennél, alig pár tízezer ember számíthat az emelésre.

Pozitív változás történt a méltányossági nyugdíjemelésnél: az a nyugdíjas, akinek a nyugdíja és egyéb rendszeres pénzellátása – például a fogyatékossági támogatás vagy árvaellátás – nem érte el a 120 ezer forintot, az kérhetett méltányossági emelést – hívta fel erre a Vg.hu figyelmét a Portfolio-n rendszeresen publikáló nyugdíjszakértő, Farkas András.

Jövő január 1-jétől 140 ezerre emelkedik a méltányossági jogi küszöb, vagyis az ez alatti jövedelemmel rendelkező kérheti a méltányossági nyugdíjemelést havi minimum 3000, legfeljebb 8000 forint összegben, amely nem nagy összeg, de sokat segíthet ezen nyugdíjasoknak.

Azonban ahogy arról Farkas András korábban részletesen írt lapunkban, a problémát azonban az jelenti, hogy a méltányossági emeléshez szükséges költségvetési keret messze nem elegendő. Míg 2024-ben mindössze 900 millió forint áll rendelkezésre,

addig a jövő évi költségvetésben csupán 1 milliárd forintot terveztek a célra, ami szakértők szerint „szinte semmi”.

Farkas András nyugdíjszakértő hangsúlyozza, hogy ha az igénylők száma a várakozások szerint megnövekszik, a költségvetési keretet legalább 10 milliárd forinttal kellene emelni a következő években.

A méltányossági nyugdíj feltételein túlmenően a 13. havi nyugdíjra vonatkozó szabályok is változtak, és a februári kifizetés feltételeit pontosították. A módosítás szerint a 13. havi nyugdíjra csak azok lesznek jogosultak, akik január 1-jén már nyugdíjasok, és februárban is megőrzik ezt a státuszt. Ez a változás különösen azok számára jelenthet problémát, akik idős hozzátartozóik januárban halnak meg, hiszen a korábbi szabályok alapján ilyen esetekben az örökösök is részesülhettek a juttatásból.

A nyugdíjprémium kérdése is bizonytalanságot okozhat, a novemberi plusz juttatás idén is elmaradhat, amelynek feltétele egy legalább 3,5 százalékos GDP-növekedés lenne. Ha a gazdasági növekedés nem éri el ezt a szintet, akkor a nyugdíjasok a jövőben nem részesülhetnek prémiumban, ami tovább súlyosbíthatja a nyugdíjasok helyzetét.

Farkas András szakértő rámutatott egy másik problémára is: az árvaellátás összege már három éve változatlan, és a minimális 50 ezer forintos összeg még mindig nem követte az inflációt. A szakértő szerint ez különösen nehézséget okozhat azoknak a gyerekeknek, akik árvaellátásban részesülnek, és szorosabbra fűzhetnék a kapcsolódó emelést.

A mostani helyzet tehát komoly figyelmet igényel a kormány részéről, mivel a nyugdíjasok helyzete, különösen a rászorulókat érintő emelések, egyre sürgetőbbé válik. A következő évek költségvetési döntései és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága elengedhetetlenül fontos tényezővé válik, hogy biztosítani lehessen a jövőbeli nyugdíjasok számára a méltó és fenntartható ellátást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images