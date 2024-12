Itt a döntés: könnyebb lesz a napelem telepítés a társasházakban, csak belterületen lesz díjmentes a gázcsatlakozás

Elfogadta a keddi ülésén az Országgyűlés az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló javaslatcsomagot , amely nyomán könnyebb lesz a társasházakban élők számára a napelemes rendszerek telepítése – hívta fel a figyelmet közleményében a javaslatot kezdeményező Energiaügyi Minisztérium. Amint megírtuk: a háztartási méretű napelemek termelésének mérhetősége terén is fontos változás várható, amely a piaci áramárak mérséklődéséhez is vezethet. Emellett a parlament elfogadta a gázcsatlakozási szabályrendszer szigorítását is, amelynek az a lényege , hogy csak belterületen lesz díjmentes gázcsatlakozás.