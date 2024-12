Itt a javaslat: Budáról is BKK buszt indítanának a reptérre

A VEKE javaslata szerint a népszerű 100E reptéri járat mellett új útvonalakat kellene indítani, elsősorban a főváros budai oldaláról.

Az első javasolt indulási pont a Móricz Zsigmond körtér lenne, ahonnan félóránként indulhatnának buszok a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre.

A civil szervezet szerint további megállóhelyek lehetnének az Egyetemváros, a Boráros tér, a Corvin negyed és a Népliget metróállomás.

A VEKE hangsúlyozta, hogy a reptéri járatok jelentős bevételt generálnak a BKK számára.

Ezek a járatok évi több száz millió forint tiszta nyereséget hoznak a BKK-nak még úgy is, hogy a reptér fejpénzt szed minden egyes utas után, és plusz személyzetet is kell hozzá biztosítani

- állítja a szervezet.

A Fővárosi Önkormányzat és a BKK azonban óvatosabban közelíti meg a kérdést.

A városháza közleménye kiemeli: A BKK adatai szerint a busz használóinak 80 százaléka külföldi, akik elsősorban pesti célpontokhoz szeretnének eljutni a repülőtérről, és a pesti indulópontokat választják a kijutás tekintetében is. Mindezek alapján jóval alacsonyabb lenne a budai használat, ami felveti a jövedelmezőség kérdését, különösen a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetében.

A főváros vezetése rámutatott, hogy a bővítés további erőforrásokat igényelne, miközben a BKK már most is munkaerőhiánnyal küzd. Emellett a kormányzati elvonások miatt a város költségvetése is szűkös, ami korlátozza az új fejlesztések lehetőségét.

Közben a Fővárosi Közgyűlés napirendjén szerepel egy javaslat, amely szerint az érvényes ország- és vármegyebérlettel, vagy Budapest bérlettel rendelkező utasok 450 forintos BKK vonaljegy megvásárlásával használhatnák a 100E járatot. A VEKE ezt a lépést "politikai populizmusnak" minősítette.

