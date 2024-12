Jó, de mit adnak nekünk az óriásgyárak?

A csőben lévő három magyarországi óriásberuházás 2030-ig összesen 2 százalékkal emeli a GDP szintjét - így számol a Magyar Nemzeti Bank.

2025-ben a tervek szerint három nagy külföldi közvetlentőke-beruházás is megkezdi termelését hazánkban. Az autóipari beruházások közül a 2018-ban bejelentett debreceni BMW és a 2023-ban bejelentett szegedi BYD gyár, míg az akkumulátoripar területén a 2022-ben bejelentett debreceni CATL gyár kezdheti meg működését. A jegybank a héten megjelent inflációs jelentésében a három gyár termelésének közvetlen és közvetett hatását vizsgálta a bruttó hazai termékre a foglalkoztatottak számából kiindulva.

A foglalkoztatottak száma fokozatosan emelkedhet a termelés felfutásával párhuzamosan. Ennek mértékét és lefutását a jegbybank szakértői sajtóinformációk és a 2010-es években hazánkban megvalósult autóipari nagyberuházás tényadatai alapján becsülte. 2025-ben 7,3 ezer fő közelében alakulhat a három gyárban összesen foglalkoztatottak száma, amely szerint 2029-re éri el maximumát, mintegy 24 ezer főt.

A termelés hozzáadott értékének számítását a bértömeg segítségével végezte az MNB. A foglalkoztatottak számát megszorozva a becsült bruttó bérekkel a bértömeg adódik. A hazánkban már működő autóipari és akkumulátoripari gyárak beszámolói alapján kiszámolható a bértömeg és a hozzáadott érték hányadosa, amelyet felhasználva a BMW, a BYD és a CATL termelésének hozzáadott értéke is megbecsülhető.

A közvetlenül előállított hozzáadott érték mellett az Ágazati Kapcsolatok Mérlegével (ÁKM) a jegybanki közgazdászok megbecsülték a beszállítókon keresztül előálló közvetett hozzáadott értéket is.

A legnagyobb növekedési hatást 2026-ban várja a jegybank: Ekkor 0,8 százalékponttal emelheti a GDP növekedését a három gyár termelése.

A GDP növekedésre való hatás a termelés fokozatos bővülésének az évek közötti változásából adódik, így értéke eltér a GDP-n belüli aránytól. A három gyár 2025-ben 0,6, 2026-ban pedig 0,8 százalékponttal emelheti a GDP növekedési ütemét a közvetett hatásokat is figyelembe véve. Ugyanakkor, ahogy a gyárak termelése fokozatosan eléri a tervezett kapacitást, úgy a GDP növekedését befolyásoló hatásuk is egyre csökken 2026 után.

2030-ra több mint 2 százalékát teheti ki a GDP-nek az új gyárak hozzáadott értéke.

2025-ben a közvetlen hozzáadott érték 0,4, a közvetett 0,2 százalékát teheti ki a bruttó hazai terméknek a három gyárban összesen. Az évtized végéig folyamatosan emelkedik a GDP-n belüli arány a termelés felfutásával párhuzamosan, így 2030-ra a közvetlen hozzáadott érték aránya 1,4, a beszállítók által előállított hozzáadott érték aránya 0,9 százalék lehet.

Ugyanakkor a nemzeti jövedelemre (GNI-ra) gyakorolt hatás ennél kisebb mértékű, mert a megtermelt hozzáadott értékből a tőkejövedelem döntő hányada és a munkajövedelem egy része is külföldi szereplőké lehet - írja értékelésében az MNB.

Az MNB számítása szerint tehát 2030-ra a GDP 2%-át tehetik ki az óriásberuházások. Ha ennek egyáltalán semmilyen kiszorítási hatása nincs, akkor úgy is felfoghatjuk, hogy ennyivel nő a három gyár teljesítményével a magyar GDP. Ennél is kisebb mértékben növekedhet a magyaroknál realizálódó jövedelem. A jegybank számításával összecseng a Portfolio korábbi kalkulációja, amelyben mi is arra jutottunk, hogy a halalmas termelési volumen az alacsony hozzáadott érték és a külföldi termelési tényezők miatt összességében nem fog óriási mértékben hozzájárulni a növekedéshez, még ha egy-egy évben lehet is jól érzékelhető hatása.

