Orbán Viktor üzent: ezért kell csökkenteni a költségvetés hiányát

Portfolio 2024. december 21. 11:53

Szombat délelőtt tartotta idei éves nemzetközi sajtótájékoztatóját Orbán Viktor, ahol válaszolt a nemzetközi újságírók kérdéseire is. A miniszterelnök felvezető beszédében a soros EU-elnökség eredményeiről beszélt: a versenyképességi paktumról, a schengeni övezet bővítéséről. Előrevetítette: januártól Donald Trump hivatalba lépésével új világ jön számos tekintetben Európában is. Válaszaiban előkerültek energiabiztonsági kérdések, gazdaságpolitikai témák. Leszögezte, hogy a gazdaságot a költségvetésen keresztül nem szabad élénkíteni, mert az veszélyeztetheti a pénzügyi stabilitást. Arról is beszélt a kormányfő, hogy azért kell csökkenteni a büdzsé hiányát, mert ez a magyar gazdaság érdeke.