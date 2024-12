Bajba kerülhet Európa, nagyon fogy a gáz a tárolókból

A Gas Infrastructure Europe adatai szerint szeptember vége óta az EU gáztárolóiban lévő mennyiség mintegy 19 százalékkal csökkent. Ez jelentős változás az előző két évhez képest, amikor ugyanebben az időszakban csak egyszámjegyű csökkenés volt tapasztalható.

Natasha Fielding, az Argus Media európai gázárképzésért felelős vezetője szerint

Európának ezen a télen eddig sokkal jobban kellett támaszkodnia földalatti tárolóira,

mint az elmúlt két évben, hogy ellensúlyozza az alacsonyabb cseppfolyósított földgázimportot és kielégítse az erősebb keresletet".

Az LNG-import lassulásának egyik oka, hogy Európának nagyobb versenyben kell helytállnia az ázsiai vevőkkel szemben. Ez vezetett a tárolt tartalékok fokozott felhasználásához.

Jelenleg az EU tárolási szintje 75 százalékon áll, ami alig haladja meg az előző 10 év átlagát. Ez jelentős csökkenés a tavalyi év azonos időszakához képest, amikor a tárolási szintek megközelítették a 90 százalékot.

Daily EU NG inventory by year. Dec 21 Europe NG storage is at 75.9% of capacity. That is -2.0% vs 5yr avg. #Natgas