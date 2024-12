Fontos újítást jelentett be a MÁV: ennek sokan fognak örülni

A MÁV-csoport jelentős változásokat vezet be a kerékpár- és kutyaszállítás terén Budapesten belül 2025. január 1-jétől. Az új intézkedés értelmében ingyenessé válik a biciklik és házi kedvencek szállítása a főváros területén közlekedő legtöbb vonaton, HÉV-en és VOLÁN-járaton, amennyiben az utas rendelkezik megfelelő bérlettel vagy utazási jogosultsággal - közölte a MÁV

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) 5 pontos közlekedési akciótervének részeként bevezetett intézkedés az utasok visszajelzéseire alapozva született meg – írják. A díjmentes szállítás lehetősége minden olyan MÁV-csoport által üzemeltetett járatra vonatkozik, ahol eddig is engedélyezett volt a kerékpárok és kutyák szállítása, de külön díjfizetés ellenében.

A kutyaszállítás ingyenessé válik a fővároson belüli utazások esetén minden belföldi és nemzetközi vonaton, a helyközi VOLÁN-járatokon és a HÉV-eken is (H5, H6, H7, H8, H9).

A kerékpárszállítás díjmentessége kiterjed valamennyi elővárosi és nem helyjegyes belföldi vonatra, valamint a HÉV-járatokra.

Fontos kivétel, hogy az InterCity és expresszvonatok, illetve egyes nemzetközi járatok esetében továbbra is kötelező lesz a kerékpárhelyjegy váltása, még a fővárosi utazáskor is. A VOLÁN buszjáratain továbbra sem lehet kerékpárt szállítani utasbiztonsági okokból.

A díjmentes szállítás feltétele, hogy az utas rendelkezzen érvényes Budapest-bérlettel, Pest vármegyebérlettel, országbérlettel, fővároson belüli díjmentes utazási jogosultsággal vagy álláskeresők arcképes havi bérletével.

Egy megfelelő bérlettel rendelkező utas egy kerékpárt vagy egy kutyát szállíthat díjmentesen a járatokon egy időben

- közölte a MÁV-csoport.

Az utazási szabályok nem változnak, továbbra is be kell tartani a biciklik és házi kedvencek szállítására vonatkozó előírásokat. A Budapesten kívüli utazások esetén továbbra is meg kell váltani a szükséges kerékpár- vagy kutyajegyeket.

A tavaszi tarifareform óta a kerékpár- és kutyajegyek ára egységesen 500 forint, amely egy megszakítás nélküli utazásra érvényes bármely viszonylaton. A Magyar Kerékpárosklub tagjai és a START Klub kártya tulajdonosok kedvezményes, 375 forintos áron vihetik magukkal kerékpárjukat.

A kutyatulajdonosok számára további pozitív változás, hogy november óta minden helyjegyes vonat másodosztályán szállítható kis- és közepes termetű kutya zárt doboz nélkül, póráz és szájkosár használata mellett. Az állat érvényes oltási igazolványát azonban továbbra is tudni kell mutatni a jegyvizsgáló kérésére.

