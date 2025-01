Történelmi pillanat: megszűnt az ellenőrzés a magyar-román határon

A magyar és román rendvédelmi vezetők találkoztak Románia schengeni övezethez való csatlakozásának alkalmából a csanádpalotai autópálya határátkelőhelyen - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu-n.

Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője, Balogh János rendőr altábornagy és a Román Határrendőr Főfelügyelőség vezetője, Cornel-Laurian Stoica főfelügyelő jelképesen, közösen nyitották meg a Magyarország és Románia között húzódó államhatárt. Az ünnepségen a Magyar Rendőrség Zenekara megszólaltatta a két ország és az Európai Unió himnuszát.

A vezetők romániai idő szerint 2025. január 1-jén 0 órakor közösen nyitották fel a sorompót a csanádpalotai autópálya határátkelőhelyen.

A magyar-román határszakasz további átkelőhelyein hasonló ünnepség keretében került sor a határnyitásra.

Az ünnepségen Balogh János országos rendőrfőkapitány felemelő, történelmi pillanatnak nevezte, hogy a román-magyar határon megszűnik a határellenőrzés. Úgy fogalmazott, "régóta és nagyon vártuk ezt a percet".

Románia schengeni övezethez való csatlakozása Magyarország számára fontos nemzeti elégtétel, hiszen a most megszűnő határellenőrzés magyarok millióit választotta el egymástól, de amit most tettünk, azt román barátainkért is tettük - mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára a Pocsaj és Biharkeresztes közötti határátkelő szimbolikus megnyitásán az MTI tudósítása szerint.

