Évek óta várják a magyar gazdaság feltámadását - Most jön el a fordulat?

A magyar gazdaság idén gyorsabban növekedhet, mint tavaly, azonban a szakértők igencsak megosztottak a bővülés mértékét tekintve. A hazai gazdaság láthatóan szenved az EU-s forrásínségtől, ami miatt alapvetően gyengén teljesítenek a beruházások. Ezt pedig alig tudja kompenzálni a fogyasztás növekedése. Jó hír, hogy az ipar gyengélkedése a nagyberuházások termelésének megindulása miatt véget érhet, ám az esetleges globális vámok és protekcionista intézkedések visszavethetik a külkereskedelmet.

Tavaly egészen másképp alakult a magyar gazdaság teljesítménye, mint ahogy a legtöbben várták. Az év elején prognosztizált, 3-4% közötti GDP-növekedési előrejelzések helyett végül bőven 1% alatti bővüléssel zárta a 2024-es esztendőt a magyar gazdaság. Az ipar visszaesett, az építőipar teljesítménye stagnálás közelében volt, míg a szolgáltatószektor növekedése elmaradt a várakozásoktól. Ezért ugyanazzal a felütéssel kezdik az előrejelzésüket a kutatócégek és a banki elemzők, mint a tavalyit:

idén megkezdődhet a magyar gazdaság kilábalása.

Az elemzők azonban igencsak megosztottak abban a tekintetben, hogy mennyivel nőhet a magyar gazdaság. A kormány 3,4%-os GDP-növekedéssel tervezte meg a 2025-ös költségvetést, miután arra számítanak, hogy javul a külső környezet és megerősödik a lakossági fogyasztás. Ezt a várakozást nagyrészt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is osztja.

"A növekedés 2025 közepétől dinamizálódhat a külső konjunktúra helyreállásával és az újonnan kiépített ipari kapacitások termelőre fordulásával párhuzamosan, valamint egyes kormányzati intézkedések (Vidéki Otthonfelújítási Program, kollégiumépítési program, munkáshitel, nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználásának megteremtése) hatására" – írja a jegybank a legfrissebb inflációs jelentésében.

Az emelkedő reálbérek, a kedvező jövedelmi folyamatok, a bejelentett kormányzati intézkedések és az élénkülő lakossági hitelezés támogatják a fogyasztás emelkedését.

emelkedését. A beruházási ráta nominális és reál értelemben is stabilizálódik 2025-től.

ráta nominális és reál értelemben is stabilizálódik 2025-től. Az ipari termelést övező kedvezőtlen kilátások arra utalnak, hogy az ipari teljesítmény rövid távon visszafogott maradhat, fordulat az idei év második felében várható. Legfőbb kereskedelmi partnerünk, Németország ipari termelésének javulását 2025 közepére várják a piaci elemzők, amely keresleti oldalról ösztönzi a hazai ipari folyamatokat

termelést övező kedvezőtlen kilátások arra utalnak, hogy az ipari teljesítmény rövid távon visszafogott maradhat, fordulat az idei év második felében várható. Legfőbb kereskedelmi partnerünk, Németország ipari termelésének javulását 2025 közepére várják a piaci elemzők, amely keresleti oldalról ösztönzi a hazai ipari folyamatokat A hazai ipari termelést a kiépülő jármű- és akkumulátorgyártó nagyberuházások termelésbe állása is támogatni fogja. A jegybank elemzése szerint a BMW, a BYD és a CATL jövőre összesen több mint 0,6%-ponttal emelheti a GDP-növekedést.

A jegybank mindezek tükrében úgy számol, hogy idén 2,6-3,6% között lehet a GDP-növekedés.

Az Európai Bizottság legfrissebb előrejelzése azonban ennél pesszimistább képet fest a magyar gazdaságról. Szerintük mindössze 1,8%-kal nőhet a magyar gazdaság, ami fele akkora, mint ahogy azt a kormány prognosztizálja. Brüsszel a visszafogott beruházásokkal, a kedvezőtlen üzleti hangulattal, az alacsony külső kereslettel, illetve az autóipar kilátásaival kapcsolatos bizonytalansággal érvel. Ezek ugyanis mind kockázatot jelentenek a növekedésre nézve. A növekedés fő hajtóereje Brüsszel szerint is a fogyasztás lehet, ez azonban nem tud olyan erős támaszt nyújtani a gazdaságnak, hogy érdemi lendületet vegyen.

A piaci elemzők többségének előrejelzése a kormány (3,4%) és az Európai Bizottság (1,8%) GDP-növekedési prógnózis között szóródik.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza 2%-os gazdasági növekedést vár idén. „Biztató, hogy a fogyasztás tovább növekszik, de a fogyasztói bizalom ismét visszaesett” – emelte ki Virovácz. Hozzátette, az új kormányzati programok hozhatnak némi változást jövőre, a belső kereslet és a fogyasztás tovább élénkülhet.

vezető közgazdásza gazdasági növekedést vár idén. „Biztató, hogy a fogyasztás tovább növekszik, de a fogyasztói bizalom ismét visszaesett” – emelte ki Virovácz. Hozzátette, az új kormányzati programok hozhatnak némi változást jövőre, a belső kereslet és a fogyasztás tovább élénkülhet. A Századvég Konjunktúrakutató becslése szerint 2025-ben 2,6%-kal bővülhet a magyar gazdaság. Az emelkedő reálbérek, az inflációs dinamika csökkenése, a gazdasági akcióterv hatásai, illetve a 2025-ben esedékes lakossági állampapírkamatok kifizetése növelheti a fogyasztási kedvet és enyhítheti a lakosság óvatossági motívumát a kutatóintézet szerint.

becslése szerint 2025-ben bővülhet a magyar gazdaság. Az emelkedő reálbérek, az inflációs dinamika csökkenése, a gazdasági akcióterv hatásai, illetve a 2025-ben esedékes lakossági állampapírkamatok kifizetése növelheti a fogyasztási kedvet és enyhítheti a lakosság óvatossági motívumát a kutatóintézet szerint. Az Egyensúly Intézet szerint 2,2%-os gazdasági növekedés várható 2025-ben, de úgy vélik, hogy a munkanélküliség tovább emelkedhet. Ráadásul úgy vélik, hogy a monetáris politika továbbra is szigorú, ami fékezi a gazdaságot.

A viszonylag magas kamatszintet más piaci elemzők is felvetik. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) nem tehet mást, mint hogy szigorú monetáris politikát tart fent. A kamatok további csökkentése ugyanis még gyengébb forintot hozhatna, miközben a hazai deviza árfolyamának alakulása már most is komoly inflációs kockázattal jár.

Így marad a bizakodás a keresetek és a fogyasztás növekedésében. A Portfolio elemzői konszenzusa szerint 8,5%-kal nőhet a bruttó átlagkereset Magyarországon, a szakértői prognózisok 7,2 és 10% között szóródnak. A szakértők úgy vélik, hogy a minimálbér 9, illetve a garantált bérminimum 7%-os emelkedésének nagy hatása lesz a medián, illetve az átlagbér alakulására is. Ez azonban csak a fogyasztást segítheti, a beruházásokat kevéssé.

A beruházások érdemi növekedéséhez nagy szükség lenne arra, hogy az EU-forrásokat Magyarország le tudja hívni.

Mivel a vita évek óta húzódik a kormány és az EU között, így egyre nagyobb kérdés, hogy az uniós forrásokkal miként lehet számolni a növekedési előrejelzések készítésekor. Annyi biztos, hogy az EU-források felszabadulása és érkezése önmagában jelentős hatást gyakorolna a GDP-növekedésre, mint ahogy látható az is, hogy az elmúlt években visszahúzta azt.

Mindeközben a világgazdasági növekedést is komoly kockázatok övezik. A Trump-kormány az eddigi bejelentések alapján további importvámokat vezethet be. Az európai autógyártók exportja is fókuszba kerülhet, ami "érzékenyen érintheti a magyar szempontból kiemelten fontos ágazatot. (...) A világgazdaság bővülésére a protekcionista intézkedések kiterjesztése érdemi kockázatot jelent" – írja az MNB inflációs jelentése.

A globális értékláncok szakadozottá válhatnak, a kereskedelmi feszültségek erősödése globális gazdasági lassuláshoz vezethetnek.

A globális ellátási láncokba integráltságuk miatt a kis nyitott gazdaságok sérülékenysége érdemben emelkedhet. Hazánk áruexportjának 2,9 százaléka, míg az EU áruexportjának 19,7 százaléka irányul közvetlenül az USA-ba – mutat rá az MNB. Az USA irányába történő export csökkenésének hatására az EU konjunktúrája lassulhat, amely magával vonhatja az abba beágyazott hazai gazdaságot is.

A jegybank arra is figyelmeztet, hogy a geopolitikai kockázatok sem múltak el.

Mind az elhúzódó orosz-ukrán háború, mind a közel-keleti konfliktus éleződése növelte a bizonytalanságot a piacokon és erősítette a kockázatkerülést, elsősorban a feltörekvő piacokkal szemben

– írja az MNB. Tavaly hazánkban és a hozzánk hasonló feltörekvő országok esetében összességében tőkekiáramlás volt jellemző, és ha fokozódnak a geopolitikai feszültségek, akkor idén is tőkekiáramlás következhet be. A jegybank szerint a kockázatok emelkedésével csökken a bizalom, és ennek hatására beruházásokat halasztanak el a vállalatok, emellett pedig a megtakarítási motívumok ismét erőteljesebben megjelenhetnek a fogyasztási döntések folyamán.

Habár mindezek (vámok, protekcionista intézkedések, geopolitikai feszültségek) csak bizonytalansági tényezőkként és kockázatként jelennek meg az elemzői értékelésekben, annyi biztos, hogy bekövetkezésükkel azonnal romlanának a magyar növekedési kilátások is. Mivel a költségvetési hiány magas, így fiskális expanzióra kevéssé lenne lehetőség ilyen esetekben, miközben a globális feszültségek éleződése inkább monetáris szigorítást tesz szükségessé a feltörekvő országok számára, mint lazítási lehetőséget ad. Úgy tűnik, a legerősebb védőhálót a GDP-növekedés tekintetében (akárcsak a forint árfolyama szempontjából) is az EU-s kiegyezés, vagyis az uniós források beáramlása adná az ország számára.

