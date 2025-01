Ijesztő adatok érkeztek a magyarországi árakról

Egyetlen hónap alatt jócskán megnőtt azoknak az áremelést tervező vállalatok aránya. A GKI Gazdaságkutató - uniós módszertan szerint készülő - felmérése szerint

minden szektorban nőtt azoknak a cégeknek az aránya, amelyek az árak emelésére készülnek.

Ez nem is meglepő annak tükrében, hogy az év elején rendszeresek az árkorrekciók, másrészt kiderült az is, hogy mennyivel emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum, amely jelentős költségnövekedést jelent a vállalatok számára. Sok cég pedig igyekszik a lakosságra hárítani ezt a terhet, különösen most, hogy ha lassan is, de nő a kereslet.