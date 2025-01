Megtudtuk, hogy miért bocsátottak el több száz embert a Paks II.-nél

Azért bocsátottak el a Paks II. projektnél több száz embert a közelmúltban, mert véget értek a két leendő blokk nukleáris szigete alatti talajszilárdítási munkálatok, és kevesebb dolgozóra van most szükség – ezt jelezte a Paks II. projekttársaság sajtóosztálya a Portfolio megkeresésére. Megkerestük a fővállalkozó Roszatom sajtóosztályát is, az ő válaszuk várhatóan a szombati napon szintén befut, amint ez megtörténik, frissítjük a cikkünket.

Azután fordultunk a megrendelő Paks II.-höz, hogy Hadházy Ákos országgyűlési képviselő pénteken délután egy Facebook-posztban azt írta a hozzá eljutott üzenetek alapján, hogy mintegy 400-600 munkavállalót elbocsátottak a napokban az építkezésről, de a dolgozók nem tudják ennek az okát. Rákérdeztünk, hogy igaz-e ez a szám, illetve pontosan hány embert bocsátottak el és miért.

A Paks II.-től szombaton délelőtt befutott a sajtóválasz, amelyből kiderült az elbocsátások háttere:

A napokban a kivitelezés újabb jelentős folyamata zárult le azzal, hogy a talajszilárdítási munkák mind az 5., mind a 6. blokk nukleáris szigetének területén befejeződtek, a munkaterületen dolgozók létszáma pedig mindig az aktuális munkafolyamatokhoz igazodik.

Jákli Gergely, a Paks II. Zrt. elnök-vezérigazgatója a Telepaks oldalán minap közzétett hosszú (december 18-án felvett) interjúban már jelezte: az a terv, hogy év végével befejeződnek a két blokk nukleáris szigete alatti talajszilárdítási munkálatok, így tehát ez valóban megtörtént és ezért került sor a létszámleépítésre. Azt is megerősítette, hogy márciusban kerülhet sor az ötös blokk alatti ún. első beton kiöntésére, amivel hivatalosan is megkezdettnek minősül majd az atomerőmű építése.

Az egyik blokk nukleáris szigetének 23 méter mélységet közelítő gödre. Kép forrása: Paks II. Facebook-oldala

Hadházy Ákos a posztjában azt is jelezte üzenetek alapján, hogy állítólag "megdőlt a rézsűfal" az 5-ös blokk medencéjében, és "ezért látható a mellékelt képen a nagy földsánc az egyik fal mellett". Arra is rákérdeztünk, hogy ez igaz-e, illetve mi történt pontosan az 5-ös blokk résfalánál. Azt is firtattuk, hogy az esemény jelent-e esetlegesen veszélyt a mellette lévő Paks I. már működő blokkjaira, szükségesek-e további műszaki beavatkozások, és szükséges-e esetleg újabb hatósági ellenőrzés/jóváhagyás (pl. OAH), mielőtt további munkafolyamatok haladni tudnak az 5-ös blokk medencéjében?

Erre a Paks II. projekttársaság általánosságban azt a választ küldte, hogy

A kivitelezés továbbra is az előírások maximális betartásával és betartatásával, az OAH folyamatos felügyelete mellett zajlik.

Az egyik blokk résfala. Kép forrása: Paks II. Facebook-oldala

Arra is rákérdeztünk, hogy valóban van-e fizetési-elszámolási gond a Bauer Spezial Tiefbau Gmbh, vagy egyéb alvállalkozó és a Roszatom illetékes cége között, és ha van, az miért alakult ki. Azt is firtattuk, hogy a Gazprombankra a közelmúltban kivetett amerikai szankciónak van-e köze az esetleges fizetési nehézséghez a Roszatom bármely leánycége körében.

Ezekre a kérdésekre a Paks II. projekttársaság ezt a választ küldte:

A kormány és a Paks II. Zrt. az orosz partnerrel közösen – ahogy korábban is minden esetben – kezeli a szankciós környezetben bekövetkezett változásokat, így a jövőben is biztosított a Paks II. projekt finanszírozása és előrehaladása.

Amint a Roszatom válasza befut, frissítjük a cikkünket.

Címlapkép forrása: Paks II. Zrt. Facebook-oldala