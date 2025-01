Sokak életét keserítheti meg idén ez a három dolog - Mi áll a háttérben?

2024-ben egyértelműen a bitcoinban volt a legnagyobb sztori a tőkepiacon, Donald Trump elnökké választását követően gyorsan átlépte a kriptoeszköz árfolyama a 100 ezer dolláros álomhatárt. Van azonban egy sokkal kevesebb figyelmet kapó szegmense is a tőkepiacoknak, ahol bár a legtöbb terméknél a magánemberek számára korlátozott befektetési lehetőségek adódnak, a hétköznapi életünkre azonban sokkal nagyobb hatással bírnak ezek a termékek, mint a bitcoin. A tavalyi évben három alapvetőnek mondható, úgynevezett "puha" árucikk (soft commodity) ára is valósággal az egekbe szökött az árutőzsdéken, aminek a hatását már a mindennapjainkban, a reggeli rutinunkban is érzékelhetjük. Három fontos kérdést is érdemes körüljárni: mi okozta a nagy árrobbanást 2024-ben, folytatódhat-e a drágulás a következő évben is, és ezek a baljós dinamikák hogyan fognak megjelenni a boltok polcain?