A szankciók feloldását kéri az új szír vezetés

A szíriai kereskedelmi miniszter szerint az amerikai szankciók akadályozzák az ország alapvető árubehozatalát, annak ellenére, hogy több ország is kész lenne üzletet kötni Szíriával. A miniszter figyelmeztetett, hogy az országot katasztrófa fenyegeti, ha a szankciókat nem oldják fel hamarosan.

Maher Khalil al-Hasan, Szíria új kereskedelmi minisztere a Reutersnek adott interjújában beszélt az ország jelenlegi gazdasági helyzetéről. Elmondása szerint a szigorú amerikai szankciók miatt Szíria nem tud üzemanyagot, búzát és más létfontosságú árukat importálni, holott számos ország, köztük az Öböl-menti arab államok is készek lennének kereskedelmi kapcsolatokat létesíteni velük.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az új kormánynak sikerült néhány hónapra elegendő búzát és üzemanyagot biztosítania, de a helyzet továbbra is kritikus.

Katasztrófa fenyegeti az országot, ha a szankciókat nem fagyasztják be vagy oldják fel hamarosan

- figyelmeztetett al-Hasan.

Az interjúból kiderült, hogy al-Hasan tagja annak az új szíriai ügyvezető kormánynak, amelyet a Hayat Tahrir al-Sham iszlamista lázadócsoport állított fel. Ez a csoport vezette azt az offenzívát, amely december 8-án Bassár el-Aszad volt elnök megbuktatásához vezetett.

A jelenlegi szankciókat még Aszad uralma idején vezették be, és elsősorban a korábbi kormányt, valamint az állami intézményeket célozták meg. Az új vezetés most azzal szembesül, hogy ezek a korlátozások továbbra is érvényben vannak, jelentősen megnehezítve az ország gazdasági talpra állását és a lakosság alapvető szükségleteinek kielégítését.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images