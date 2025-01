Szankciós listára tette a távozó amerikai kormány Rogán Antalt

Szabó Dániel 2025. január 07. 16:56

Az Egyesült Államok kormánya szankciókat vetett ki Rogán Antal kabinetminiszterre, mivel Washington szerint korrupciós tevékenységekben vett részt. A miniszter ennek értelmében nem utazhat be az USA területére, minden ottani vagyonát zárolják – ismertette David Pressman, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete. A diplomata azt is közölte, hogy korrupciós aggályaikról többször is próbáltak egyeztetni a magyar kabinettel, de nem jutottak közelebb az álláspontjaik, ezért döntöttek a szankciók kivetése mellett. A Joe Biden-adminisztráció és a magyar kormány eddig is rossz viszonyában mélypontot jelent a mostani lépés, azonban kérdéses, hogy mi lesz két hét múlva a mostani intézkedés sorsa, miután Donald Trump veszi át az elnöki posztot.