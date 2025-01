Elképesztő szócsata után meghívta Fico Zelenszkijt a gáztranzitról tárgyalni

Az elmúlt napokban elképesztően eldurvult szócsata után az enyhülés jeleként meghívta a gáztranzitról tárgyalni Robert Ficó szlovák miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a közös ukrán-szlovák határ közelébe szlovák területre - derült ki abból a nyílt levélből, amelyet a szlovák kormány oldalán tettek közzé hétfőn délután. Fico érvelése szerint Zelenszkij azon döntése, hogy tavaly év végével leállt az ukrán gáztranzit, nemcsak a szlovák gazdaságnak okoz kárt (többlet költséget), hanem a térségnek és az egész EU-nak, amelybe Ukrajna igyekezne felvételt nyerni. Ezért szerinte szükség van a mielőbbi tárgyalásokra.

Az az ukrán lépés, hogy januártól leállt Ukrajnán át az orosz gáz tranzitja, Fico szerint súlyos következményekkel járt Szlovákia számára. Az ország nemcsak a magasabb gázárak miatt szenved, de elveszítette az Európába irányuló tranzitdíjakból származó bevételeit is. A szlovák kormányfő ezért igyekszik elérni a gázáramlás visszaállítását. A témáról és arról, hogy mely régiós országok hogyan oldják meg a kieső gázmennyiséget, egy pénteki elemzésünkben részletesen írtunk:

Ezután pénteken délután Fico egy parlamenti bizottsági meghallgatáson azt vázolta, hogy a déli útvonalon, Magyarországon keresztül elméletileg tudnának orosz gázt kapni, mert Vlagyimir Putyin orosz elnök megígérte neki, hogy az oroszok teljesíteni fogják a hosszú távú szerződésben vállalt évi 3 milliárd köbméter gáz leszállítását. Ezen az útvonalon azonban egyelőre nem importált több gázt Szlovákia, részben kapacitás okok miatt is. Erre reagálva vasárnapi posztjában elképesztően durva állításokat fogalmazott meg Zelenszkij, és közben hétfőn orosz védelmi minisztériumi állítás szerint ukrán drónok megtámadták a Török Áramlat egyik kompresszor állomását is, amely útvonal az egyetlen megmaradt orosz vezetékes gázszállítási útvonal, és a magyar gázellátás szempontjából is kulcsfontosságú.

Mindezek után tette közzé hétfőn délután a szlovák miniszterelnöki hivatal Fico Zelenszkijnek címzett nyílt levelét. Ebben Fico érzékeltette, hogy

több témában alapvető nézetkülönbségei vannak Zelenszkijjel, de a konstruktív szomszédi viszonyra is tekintettel tárgyalásokat kezdeményez az ukrán tranzit folytatásáról, a technikai részletek átbeszéléséről.

Fico a levél legelején rögtön egy erős állítással indít:

Az Ön döntése, hogy leállítja az Ukrajnán keresztül Szlovákiába és más fogyasztók felé irányuló gáztranzitot, óriási károkat okoz magának Ukrajnának, Szlovákiának és különösen az Európai Uniónak.

Ezután a feszültség fokozásának elkerülése érdekében direkt nem reagál Zelenszkij tegnapi, vasárnapi X-posztjának állításaira, mert "teljes mértékben a gáztranzit leállításával kapcsolatos helyzet megoldására akarok koncentrálni".

Fico szerint bár nem döntő fontosságú, de "a Szlovák Köztársaság évente mintegy 500 millió eurót veszít a gáztranzit leállításával", és az a döntő fontosságú, hogy "az Ön döntése milyen hatással van az Európai Unió versenyképességére, arra a szervezetre, amelyhez önök tagságra pályáznak." Utalt rá, hogy a minap tárgyalt személyesen Brüsszelben az új energetikai biztossal a témáról, és "a találkozón hozott döntések megerősítik a helyzet komolyságát, ezért arra kérem az ukrán felet, hogy aktívan vegyen részt a további tárgyalásokban és az erre a célra létrehozott külön munkacsoport munkájában."

Ezek után a jó kapcsolatra is törekvés jegyében, "lehetőleg minél hamarabbi" időpontra meghívta Zelenszkijt Szlovákiába a közös szlovák-ukrán határ közelébe.

Fico érvelése szerint

Egy ilyen találkozó jó feltételeket teremt a Szlovákiának és más országoknak Ukrajna területén keresztül történő gázszállításáról, a lehetséges technikai megoldásokról szóló nyílt megbeszéléshez, figyelembe véve az érintett ukrán és orosz vállalatok közötti szerződés 2024. december 31-i megszűnését, valamint az Ukrajnán keresztül történő gáztranzit megszűnésének az európai gazdaság csökkenő versenyképességére és a kétoldalú szlovák-ukrán kapcsolatok fejlődésére gyakorolt hatását.

A szlovák kormányfő korábban arról beszélt, hogy közel állt egy olyan megállapodáshoz, amely lehetővé tette volna a gázszállítások folytatását Ukrajnán keresztül, előzetes tulajdonosváltással. Állítása szerint azonban Zelenszkij a decemberi EU-csúcson elutasította az Ukrajnán keresztül történő gázáramlás meghosszabbítását.

Fico érvelése szerint Európát több milliárd eurós veszteség érte a gázárak emelkedése miatt. Ez szerinte annak tudható be, hogy tavaly mintegy 13,5 milliárd köbméterrel kevesebb gáz áramlott át Ukrajnán, amelyből körülbelül 3 milliárd köbméter a szlovákiai fogyasztást szolgálta volna.

