Fontos kötelezettség szűnhet meg sok naperőmű számára

Újabb jelentős változás készül a naperőművek hazai szabályozásában, ugyanis lapunk több forrásból származó értesülései szerint egy új javaslat alapján az 5 megawattnál (MW) kisebb teljesítményű naperőművek esetében megszűnhet az a kötelezettség, melynek értelmében távvezérléssel szabályozhatóvá kell tenni a rendszert.

A 2022-ben a nem háztartási méretű napelemes rendszerekre vonatkozóan bevezetett úgynevezett aFRR (automatic Frequency Restoration Reserve; automatikusan aktivált frekvencia helyreállítási tartalék) -akkreditációs követelmény előírja, hogy az időjárásfüggő energiatermelőknek automatikus utasítású kiegyenlítőenergia-szabályozási képeséggel kell rendelkezniük. Ezen képesség megléte azt jelenti a naperőművek számára, hogy a magyar villamosenergia-rendszert irányító MAVIR a rendszeregyensúly fenntartása érdekében bármikor lekapcsolhatja őket.

HMKE kategóra felett szinten minden naperőművet érint

A villamosenergia-rendszerben a szolgáltatás fenntartása érdekében az ellátásnak és a fogyasztásnak folyamatosan egyensúlyban kell lennie, és azért, hogy ez így is legyen, a MAVIR kiegyenlítő szabályozási kapacitásokat tart fenn arra az esetre, ha az egyensúly felborulna. A többféle tartaléktípus egyike a szükség esetén automatikusan aktiválódó aFRR.

A leszabályozhatóságot alátámasztó akkreditációs kötelezettség a háztartási méretű kiserőmű (HMKE) kategória felett gyakorlatilag minden, a középfeszültségű hálózathoz csatlakozó naperőműre vonatkozik, nem csak a hálózatra termelő, hanem a saját célra termelő (SCTE), a hálózatba való betáplálásra nem képes úgynevezett visszwattos erőművekre is.

Amennyiben a kötelezettséget valóban megszüntetik, az a kötelezetteken, a naperőmű-beruházókon és üzemeltetőkön túl az aFRR-kötelezettség ellátására szakosodott cégeket, valamint a magyar villamosenergia-rendszer ellátásbiztonságát sem hagyja érintetlenül.

A szabályozhatósági követelmény bevezetését annak idején éppen az indokolta, hogy az időjárásfüggő termelésű naperőművek terjedése miatt jelentősen nőtt az olyan alkalmak száma, amikor a magyar villamosenergia-rendszerben egyensúlytalanság alakult ki, a MAVIR kiszabályozási költségei pedig alaposan megugrottak.

Mostanra sikerült megfelelni a kihívásnak

Az aFRR-kötelezettség teljesítése azonban egyáltalán nem volt triviális, és olyan kihívás elé állította a piacot, amelynek az nem azonnal, hanem csak hosszú tanulási időt követően volt képes megfelelni. A piac számára jelentős időbe és munkába telt kialakítani azokat az üzleti modelleket, amelyek minden elszámolási kérdésre választ adva lehetővé teszik a visszwattvédelmes naperőművek szabályozhatóságához szükséges úgynevezett aggregálását.

Az aggregálás a villamos hálózatra csatlakozó szabályozható eszközök (erőművek, fogyasztói berendezések, villamosenergia-tárolók) kombinálása, és ezek a MAVIR, mint rendszerirányító által szervezett ún. rendszerszintű szolgáltatások piacán történő egységes megjelenése. Az ezzel foglalkozó független aggregátorok a velük leszerződött energiatermelők és -felhasználók fogyasztásának rugalmasságát értékesítik, ami azt jelenti, hogy az aggregátorok IT-eszközeikkel úgy alakítják az érintett berendezések működését, hogy az a villamosenergia-rendszer egyensúlya szempontjából a leginkább kedvező legyen.

Idén ősszel egyeztetések is indultak az aggregátorok és az energiakereskedők szakmai szervezetei, vagyis a Magyar Energiaközösségek és Rugalmassági Szolgáltatók Szövetsége és a Magyar Energiakereskedők Szövetsége között azzal a céllal, hogy létrehozzanak egy közös egyetértéssel kialakított, minden érdekelt számára használható megállapodás-tervezetet. Mostanra minden, az elszámolással és a gazdaságos műszaki integrációval kapcsolatos kihívásra sikerült megnyugtató szakmai megoldást kidolgozni, így bizonyos független aggregátorok és kereskedők között megkezdődhettek a pilot projektek.

A piac nagy része megszűnne

Az időjárásfüggő források terjedésével, valamint a fogyasztói igények megváltozásával és növekedésével a villamosenergia-rendszer egyre összetettebbé válik, így egyre fontosabbá válik a hálózat piaci viszonyoknak megfelelő, okos, digitális üzemeltetése, illetve a piaci mechanizmusok szabályozó funkciói. A kötelezettség erős piaci innovációra sarkallta a szereplőket, melynek eredményeképpen egy új, a kiszabályozás költségeit mérséklő piaci szolgáltatás jelent meg a hazai napenergia-szegmensben, amely egyúttal új bevételi forrást kínál a saját célra termelő erőműveket üzemeltető iparvállalatoknak.

Az előzményeket követően az érintetteket váratlanul érte a gyakorlatilag a piac megszüntetésére vonatkozó tervek híre. A mérethatár felemelésével egyébként az érintettek jelentős része egyetért, mivel a jelenlegi szabályozás a néhány kW-os rendszerekre is vonatkozik, ami amellett, hogy a rendszerhasználónak és az aggregátornak sem kedvező, rendszerirányítási szempontból sem hoz túlságosan sokat.

Mire azonban az érintettek saját erőből, az állam érdemi támogatása nélkül alkalmazkodott a részleteiben kidolgozatlan kötelezettséghez és megteremtette a megoldást, az új elképzelések szerint a piac nagy része lényegében megszűnne, kedvezőtlenül befolyásolva a szektor jogi kiszámíthatóságának megítélését is.

A méretkorlát 5 MW-ra történő emelésének a közvetlenül érintett cégeken túl az egész villamosenergia-rendszer szempontjából is van jelentősége.

Ugyanis, míg a hálózatba tápláló kereskedelmi célú naperőműveket a piaci árjelzés maga is arra ösztönzi, hogy legyenek szabályozhatóak, hiszen például negatív áras időszakokban senki nem akar veszteséget termelni, addig a visszwattos naperőművek esetében - külső kényszer hiányában - ez nem fog megtörténni. Márpedig a hazai naperőmű-kapacitás folytatódó bővülésének egyre nagyobb részét a hálózatra nem termelő SCTE-k teszik ki, a szabályozási kapacitás szűkössége pedig továbbra is létező kihívás a rendszerben.

A hazai kiszabályozás költsége ugyan általánosságban mérséklődik, és jelenleg már elmarad az egy-két évvel ezelőtti csúcsoktól, de regionális összevetésben továbbra is magasak az árak.

Ha pedig a kiegyenlítő energia itthoni költsége magas, akkor a magyar cégek drágábban juthatnak villanyhoz, és ilyen módon is versenyhátrányba kerülnek a környező országok vállalkozásaival szemben. Ezért nemzetgazdasági érdek a kiszabályozási költségek lehető legalacsonyabb szinten történő tartása, és hogy minél több eszköz legyen szabályozható, mivel előbbi cél a szabályozási kínálat növelésével érhető el.

Ezt diktálja az is, hogy a naperőmű-kapacitás következő években is folytatódó bővülésével várhatóan továbbra is előfordulnak majd olyan helyzetek, amikor komolyan bele kell nyúlni a rendszerbe az ellátásbiztonság fenntartása érdekében.

Értesüléseink szerint a független aggregátorok a fentiekre is tekintettel a rendszerirányító által javasolt 5 MW helyett 400 kilowattnál (kW) húznák meg az aFRR-akkreditációs kötelezettség határát. Ez a méret ugyanis már kellően nagy ahhoz, hogy külön elszámolás mellett legyen értelme önállóan foglalkozni vele, van rá olyan üzleti modell, amely nem eredményez negatív cashflowt, és nem vagy csak marginális többletköltséget jelent. A méretkorlát 400 kW-ra emelésével az érintett erőművek száma ugyan jelentősen csökkenne, azonban a szabályozható kapacitás ennél jóval kevésbé mérséklődne.

Korábban sem volt mentes váratlan fordulatoktól a szabályozás története

A MAVIR üzemi szabályzata 2022 júliusában vezette be azt a kötelezettséget, mely szerint minden újonnan telepítendő időjárásfüggő erőműegységhez névleges teljesítőképessége 30%-ának megfelelő teljesítőképességű, úgynevezett aFRR kiegyenlítő szabályozási szolgáltatás nyújtására és kapacitás felajánlására alkalmas berendezés (aFRR berendezés) létesítése szükséges. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy minden naperőmű-beruházáshoz kötelezővé vált valamilyen megfelelő rugalmassági kapacitás telepítése, ami praktikusan akkumulátoros energiatároló, gázmotor, villanykazán vagy egyéb hagyományos nem időjárásfüggő erőművi technológia lehetett.

A követelmény bevezetése annak idején rendkívül érzékenyen érintette az energiaválság csúcspontján az emelkedő piaci energiaáraktól napelemek telepítésével függetlenedni kívánó számos hazai céget, miközben teljesítésének mikéntje sem volt egyértelmű, ezért ezt a kötelezettséget már ugyanazon év decemberében felfüggesztette a kormány, az aFRR akkreditációs kötelezettséget azonban továbbra is fenntartotta.

Címlapkép forrása: Shutterstock