Újabb gyorsulás: kitör az infláció a jegybanki célsávból

A harmadik egymást követő hónapban emelkedhetett az infláció Magyarországon: az elemzők a holnap megjelenő inflációs adat előtt arra számítanak, hogy a novemberi 3,7% után decemberre 4,4%-os inflációról fog beszámolni a Központi Statisztikai Hivatal. Bár az inflációs megugrásban technikai tényezők is szerepet játszanak, a szakértők szerint a forint gyengülése és a nyersanyagok drágulása szintén nyomot hagy a fogyasztói árindexen.

Szeptemberben még épp a jegybanki célon, 3 százalékon állt az infláció Magyarországon, ehhez képest gyors emelkedésnek tűnik, hogy decemberre már jóval 4% fölé várják a szakértők a pénzromlás ütemét. Az emelkedés jelentős része azonban előre látható volt, a prognózisok régóta az infláció 2024 végi gyorsulását ígérték, elsősorban azért, mert 2023 második felében, a recessziós (és energia-árcsökkenéses) időszakban annyira alacsony volt az árnyomás a gazdaságban, hogy már csak a bázishatás miatt is törvényszerű a növekedés.

A holnap megjelenő decemberi adattal kapcsolatban ezért csak az emelkedés mértéke a kérdés, ez viszont fontos, hiszen most derülhet ki először igazán, hogy az élelmiszerek körében megfigyelt drágulási hullám, illetve a forintgyengülés mennyire hagy nyomot az inflációs mutatón.

A vásárlók leginkább a sűrűn vásárolt élelmiszerek árváltozásaira érzékenyek, itt pedig az elmúlt hónapokban újra erősödött a drágulási tempó, az átlagos infláció fölé. Novemberben átlagosan 3,7 százalék volt az egy évre visszatekintő áremelkedés, az élelmiszerek körében viszont már 4,9 százalékos árindexet mért a KSH. Becsey Zsolt, az Unicredit vezető elemzője szerint az árnyomás a legalapvetőbb termékkörben decemberben is fennmaradt: elsősorban a tejtermékek, illetve a tojás árában lehetett nagyobb átárazódás. Ezekben a kategóriákban az árrés növelése mellett a beszerzési árak emelkedése is szerepet játszhatott abban, hogy magasabb árakkal találkoztak a vevők. Egyéb élelmiszer kategóriákban is elképzelhető egy meglepetésszerű drágulás, elsősorban a világpiaci folyamatok következtében, kiemelhető a csokoládé és a kávé áremelkedése.

A termékek esetében az élelmiszerek és az üzemanyagok havi inflációja vezérli az árnyomást, ezekben a tételekben a közös pont egyrészt a globális nyersanyagárak emelkedése akár energia, akár élelmiszer oldalról nézzük - mondja Virovácz Péter, az ING Bank közgazdásza. Másrészt mivel sok esetben importkitettségről is beszélünk, ezért az árfolyam változása is lényeges szerepet játszhatott az infláció alakulásában. A szakértő szerint decemberben már jóval 5 százalék felett lehetett az élelmiszerek éves alapú drágulása. Meglehetősen gyorsan fordult tehát a kép, hiszen pár hónappal ezelőtt ez a tétel még bőven átlag alatti áremelkedést mutatott. Ezzel szemben mostanra az élelmiszer pont az egyik legfőbb felhajtó tényező az infláció mögött.

Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %) név intézmény 2024. dec. 2025. dec. 2026. dec. 2024 átlag 2025 átlag Árokszállási Z.–Balog-Béki M. MBH Bank 4,6 3,4 3,3 3,7 3,8 Becsey Zsolt UniCredit 4,7 4,4 3,6 3,7 4,2 Béri Zsófia VIG Alapkezelő 4,3 3,9 - 3,7 4,1 Eppich Győző OTP 4,3 3,9 - 3,7 4,1 Jobbágy Sándor Concorde 4,4 - - 3,7 3,8 Kiss Péter Amundi 4,5 3,2 3,8 3,7 4,0 Koncz Péter Századvég Gazdaságk. 4,3 3,7 3,2 3,7 3,7 Németh Dávid ING Bank 4,4 3,9 - 3,7 3,8 Nyeste Orsolya Erste Bank 4,4 3,7 3,4 3,7 4,2 Palócz Éva Kopint-Tárki 4,6 3,6 3,0 3,7 4,0 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 4,3 4,4 3,9 3,7 4,2 Trippon Mariann CIB Bank 4,5 3,7 3,5 3,7 4,0 Török Zoltán Raiffeisen 4,6 3,5 3,0 3,7 4,0 Varga Zoltán Equilor 4,3 3,4 3,2 3,7 3,9 Virovácz Péter ING Bank 4,5 4,3 3,0 3,7 4,2 konszenzus (medián) 4,4 3,7 3,3 3,7 4,0 Forrás: Portfolio * fogyasztóiár-index

Regős Gábor, a Gránint Alapkezelő szakértője szintén az árfolyam okozta előrejelzési bizonytalanságot emeli ki. Az utolsó negyedévben az euróval szemben 3,4, a dollárral szemben 11,1 százalékos volt a forintgyengülés. Már az euróval szembeni gyengülés is több mint 1 százalékponttal húzza felfelé az inflációt – persze nem azonnal, hanem több hónap alatt elnyújtva - számol Regős. Ebből a szempontból nem csak a decemberi adat lesz kritikus, hanem az év első hónapjainak áremelkedése is, amikor az átárazások egyébként is jellemzőbbek. Németh Dávid, az ING Bank vezető elemzője úgy gondolja, hogy a gyenge árfolyam inkább a márciusi, áprilisi inflációban jelenhet meg erőteljesebben, amikor például az új kollekciók megérkeznek.

Ez utóbbit bizonyára a Porfolio által megkérdezett elemzők többsége osztja. Arra a kérdésünkre ugyanis, hogy az idén mikor látjuk az inflációs csúcsot, szinte mindenki a januárt jelölte meg. Ebben az adóemelések és az év eleji (gyenge forint által hajtott) átárazások játsszák a főszerepet. A konszenzus szerint az év első hónapjában 4,7 százalékon tetőzhet az idei infláció, bár megjegyzendő, hogy egy kisebb elemzői kör előrejelzése alapján az októberi 5 százalék körüli csúcs sem elképzelhetetlen. Az előrejelzések mediánja szerint év végére azonban ismét a jegybanki 2-4%-os célsávon belüli, 3,8%-os lehet a pénzromlási ütem.

Ha valakit az inflációkövető állampapír jövőben várható hozama érdekel, akkor azt érdemes figyelembe vennie, hogy jövőre a szinte már teljesen biztosra vehető 2024-es 3,7%-os éves átlagos inflációra kapja majd a papírfüggő kamatprémiumot, egy évvel később pedig (amennyiben a mostani előrejelzések helyesnek bizonyulnak) a 2025-ös 4% körüli éves átlagos infláció jelenti majd a kifizetések alapját.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images