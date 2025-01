Egyetlen udvariatlan mondatban rendezte le Zelenszkij Fico meghívását, és rögtön ellent mondott neki

Amint megírtuk: a hétvégére nagyon eldurvult a kommunikációs üzengetés a két vezető között az újévkor leállt ukrajnai orosz gáztranzit és a szlovák költségvetési következmények miatt, és a feszültség csillapítása jeleként Fico hétfőn délután egy nyílt levélben meghívta Zelenszkijt a szlovák-ukrán határ közelébe szlovákiai területre egy mielőbbi személyes egyeztetésre.

Erre néhány órával később Zelenszkij az X-en mindenféle udvariaskodás és hivatalos körítés nélkül, tegezve csak ennyit válaszolt Fico nyílt levelének képernyőképe fölé:

Oké, gyere pénteken Kijevbe.

Ok. Come to Kyiv on Friday. pic.twitter.com/9lOSLCR7FD