Kiderült: uniós hajógyárakban javítják az orosz sarkvidéki LNG-tankereket

Franciaországi és dániai hajógyárak továbbra is karbantartják az orosz sarkvidéki LNG tartályhajókat, amellyel lehetővé teszik Moszkva számára, hogy az energiaszektorával szembeni nyugati szankciók ellenére bevételt szerezhessen az LNG-értékesítésből az Északi-sarkvidéken keresztül - írta meg a Financial Times . Mindez jól rámutat a kölcsönös függőségre az EU és Oroszország között egyrészt az LNG-vásárlások, másrészt a hajójavítások, karbantartások terén is, de fontos hangsúlyozni, hogy ezek a lépések önmagában még nem sértik a nyugati szankciókat, csak első ránézésre igencsak visszásnak tűnnek, és egyúttal életben tartják a legfontosabb orosz LNG-kapacitás, a Jamál LNG-egység működését.