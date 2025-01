Nagy Márton: mostantól a pénzügyminiszter nem könyvelőként lép fel

Az új feladatokkal kibővült Nemzetgazdasági Minisztérium működését mutatta be keddi sajtótájékoztatóján Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Megerősítette, hogy Hoffman Mihály lesz az ÁKK új vezére. Elismerte beszédében, hogy tavaly emelkedett a GDP-arányos államadósság.

Így fog működni az új NGM

Új minisztérium, gazdasági környezet és vállalati kihívások, erről a három témáról szeretnék beszélni - jelezte a sajtótájékoztató elején Nagy Márton. Pénzügyminisztérium 6 államtitkárából 3 maradt: NAV vezetője, Banai Péter Benő , Gerlaki Bence adóügyi államtitkár lett. A maradék 3 beolvadt a meglévő NGM államtitkárságokba - fejtette ki. Kevesebb államtitkársággal dolgozik az NGM, mint a két minisztérium külön-külön - tette hozzá.

A múlt heti állománygyűlésen mindenkit biztosítottam arról, hogy további szervezeti átalakításokra nem kerül sor és a munka, ami folyt a Pénzügyminisztériumban, zajlik tovább.

Hoffman Mihály lesz az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója Kurali Zoltán távozásával - erősítette meg a napokban kiszivárgott információkat a miniszter.

A gazdasági kabinet megmarad és továbbra is Nagy Márton vezeti, de mostantól a költségvetési munkacsoport is ide tartozik, és ezáltal a miniszternek van vétójoga költségvetési kiadási ügyekben - fejtette ki. A stratégiai kabinetet továbbra is Gulyás Gergely vezeti.

A költségvetési munkacsoport nem a Gazdasági Kabinat döntéseit fogja felülvizsgálni, mert a kabinet munkája közben megszületik ez a döntés. Majd a Stratégiai Kabinet döntéseit tudja felülvizsgálni - magyarázta a miniszter.

Az egyes tárcák kiadási struktúráját másképp fogjuk kezelni, meg fog jelenni náluk a gazdaságpolitikai nézőpont. A pénzügyminiszter nem könyvelőként lép fel, hanem gazdaságpolitikusként - mondta.

Az államadósság tekintetében nem tudott csökkenni a mutató, 73,9% lehet

- ismerte el a miniszter, aki kiemelte: idén már ez is csökkenni fog a hiány mellett. Emlékezetes: 2023-ban 73,4% volt a GDP-arányos adósságráta, Nagy Márton mostani elmondása szerint ez 2024 végére 73,9-74%-ra emelkedhetett.

Nyílt, transzparens együttműködésre törekszik az új jegybankelnökkel. A vitáknak helye van, de azokat a szobákban kell lefolytatni - mondta. Az MNB stábja kiváló stáb, és Varga Mihály érkezésével más szemléletet vesz fel a stáb, ami a nyitottságot és a kooperációt illeti.

Gazdasági környezet

Tavaly a gazdasági növekedés 0,4-0,5% körül alakulhatott - mondta.

Szeptemberben elindult egy gazdasági fellendülés - értékelte. A családok helyzete is azóta javul jelentősen - mondta.

A 2025 a családok és a kkv-k éve és ez egy új szövetséget is jelent, ez a szövetség a 21 pontos akciótervben csapódik le.

A foglalkoztatás kiemelkedő, van egy átrendeződés a foglalkoztatás tekintetében, a kereskedelem jelentősen konszolidálódik. Itt a legnagyobb a munkaerővesztés, valamint a mezőgazdaságban. A piaci szolgáltatások szívják fel ezt a munkaerőt. Van tehát egy átalakulás a magyar munkaerőpiacon - értékelte a folyamatokat.

A reálbérek 9%-kal emelkedtek decemberben, idén ez 4-5% körül folytatódhat. Az inflációt lent fogjuk tartani - hangoztatta. A második félévben fog visszatérni az infláció 3% közelébe, nem januártól, hanem februártól indulhat be az infláció csökkenése - mondta.

Kiemelte: a legkisebb jövedelemmel rendelkezők és az átlagot keresők esetén valósult meg a legmagasabb reálbéremelkedés. Ismertetése szerint 2024-ben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 82,1%-ának növekedett a reálkeresete. 2025-ben ez az arányszám az NGM várakozása szerint tovább emelkedhet. Még szélesebb körben valósulhat meg a reálkereset bővülése idén - mondta a tárcavezető.

Értékelése szerint a fogyasztás bővülése egyértelműen beindult, az első három negyedév teljesítménye alapján a magyar háztartások fogyasztásának növekedése az 5. legjobb az egész EU-ban. Decemberben lesz a kiskereskedelmi forgalomban egy visszaesés, mert 23. után egy hatnapos összefüggő ünnep volt, rendkívül sok ember utazott el belföldre, vagy külföldre. Emiatt speciális hónap lesz a decemberi hónap - magyarázta.

A hazai turizmust a belföldi és a külföldi kereslet is húzza - tette hozzá.

Magyarországon a lakossági hitelállomány növekedés a 6. legerősebb volt tavaly az EU-ban - folytatta az adatok sorolását. 2025 is egy csúcsév lesz ebben a tekinteben - vetítette előre.

A lakástranzakciók száma több mint harmadával emelkedett 2024-ben - emelte ki még a tavalyi évről.

A fellendülés szerinte idén tovább folytatódhat.

Beindult tehát a gazdasági fordulat, de még az elején vagyunk, hiszen a 21 pontos gazdasági akcióterv még nem éreztette hatását - jelezte a miniszter.

