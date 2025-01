Két éve nem volt ilyen rossz az üzleti hangulat Magyarországon

Tar Gábor 2025. január 15. 13:06

Rekord alacsony szintre csökkent a VOSZ Barométer felmérés fő mutatója, illetve három alindexe is 2024 negyedik negyedévében – derül ki a hazai kkv-k üzleti hangulatát, beruházási hajlandóságát és pénzügyi helyzetét negyedévente mérő felmérés friss eredményeiből. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) megbízásából az Egyensúly Intézet által negyedévente készített felmérésből az is kiderül, hogy továbbra is jelentős (69%) azoknak a vállalkozásoknak az aránya, akik az áraikba beépítik az inflációt. A fizetésemelést nem tervező kkv-k aránya 92%, ami a mérés indulása óta nem volt még ilyen magas szinten.