Lezárul a Napenergia Plusz Program, de máris érkezik az újabb energetikai támogatás

Ma zárul a Napenergia Plusz Program (NPP), miközben hamarosan újabb energetikai támogatás nyílik meg a háztartások előtt. Eddig 20,6 ezer pályázónak ítéltek oda támogatást, összesen több mint 84 milliárd forint értékben, és már készül a következő, kevesebb papírmunkával járó otthonfelújítási támogatás is, amelyre 2025. január 20-tól lehet majd jelentkezni. Időközben egy kifejezetten vidéki lakóingatlanokat célzó program is elindult, így a lakosság számos új lehetőséget kaphat az energiahatékonysági beruházások megvalósítására.

Az Energiaügyi Minisztérium Facebook posztjában emlékeztetett: a 2024. január 15-én elindított lakossági támogatási program (NPP) már a nyitónapján több mint 17 ezer beérkezett pályázattal startolt. Azóta ez a szám 32 ezerre emelkedett, ám már csak rövid ideig nőhet tovább, ugyanis

A JÓVÁHAGYOTT REGISZTRÁCIÓVAL RENDELKEZŐ PÁLYÁZÓKNAK KIZÁRÓLAG A MAI NAPON VAN LEHETŐSÉGÜK BENYÚJTANI IGÉNYÜKET.

Ezzel tulajdonképpen kereken egy évvel a kiírás meghirdetése után a programot lezárja az illetékes minisztérium, és ha marad fel nem használt keret, azt más célokra irányíthatják át.

A szaktárca utoljára közölt információi alapján a rendelkezésre álló 105,8 milliárd forintos összkeretből 84,4 milliárd forintra már megszülettek a támogatói döntések, összesen 20,6 ezer háztartást érintve. A nyertesek közel harmada már megkapta a számára megítélt összeget, amely 16,6 milliárd forintot tesz ki. Eddig 23,7 megawatt teljesítményű napelemeket szereltek fel 38,6 megawattórás energiatároló kapacitással a jóváhagyott időközi kifizetési kérelmek alapján.

Új pályázati lehetőség indul

Közben újabb, a lakosságot célzó otthonfelújítási támogatási program is indul, amelyre 2025. január 20-tól lehet pályázni – erősítette meg Steiner Attila, az energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkár a minisztérium Facebook-oldalán.

Az új kiírás könnyített adminisztrációt és szélesebb körű részvételi lehetőséget kínál a háztartások számára. A legalább 30%-os energiamegtakarítást továbbra is külső hőszigeteléssel, nyílászárók cseréjével, a fűtési vagy melegvíz-ellátó rendszer korszerűsítésével (vagy ezek kombinációival) kell elérni. A korábbi 1990 végi határidőt kiterjesztették 2006 végéig, így a 2006 előtt épített családi házak felújítására is igényelhető a támogatás.

A programban a budapesti pályázók 6,19 milliárdos, míg a vidéken élők 66,82 milliárdos keretből igényelhetnek akár 6 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatást és kamatmentes kölcsönt.

Támogatás vidéken

Időközben elindult egy kifejezetten a vidéki ingatlanokra fókuszáló otthonfelújítási program is. Ennek részleteit tartalmazó rendelet decemberben jelent meg, a támogatás pedig 2025. január 1-jétől 2026. június 30-áig igényelhető. Az 5000 főnél kisebb településeken élő szülők akár 3 millió forintos felújítási összeget is kaphatnak, ráadásul 6 milliós kamattámogatott hitel is igényelhető hozzá, anélkül hogy bármiféle energetikai követelménynek kellene megfelelni.

