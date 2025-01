Jön az atomenergia új reneszánsza, új jelentés érkezett

Az atomenergia megújult lendülete új korszakot nyithat a biztonságos és tiszta energiaforrás számára, mivel a villamos energia iránti kereslet világszerte erőteljesen növekszik - írja a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) csütörtökön publikált új jelentése.

Az IEA "Az atomenergia új korszaka felé vezető út" (The Path to a New Era for Nuclear Energy) című jelentése bemutatja, hogy a nukleáris energia új lendületet kapott a megújult politikai megközelítés, az új projektek, beruházások és technológiai fejlesztések, például a kis moduláris reaktorok (SMR) formájában.

A jelentés átfogó értékelést nyújt a jelenlegi helyzetről, és meghatározza azokat a főbb kihívásokat, amelyekkel foglalkozni kell ahhoz, hogy a jelenlegi lendületre építhessünk, és lehetővé tegyük az új korszak beköszöntét.

A jelentés kitér arra is, hogyan lehet finanszírozni az új nukleáris projekteket, egyúttal megbízható és diverzifikált ellátási láncokat biztosítani a megépítésükhöz és a tüzelőanyag-ellátásukhoz.

Mostanra egyértelművé vált és már javában zajlik az atomenergia erőteljes visszatérése, ahogy azt az IEA már néhány évvel ezelőtt megjósolta, és 2025-ben az atomenergia rekordmennyiségű villamos energiát fog termelni

- mondta Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója.

Elmondta továbbá, hogy világszerte több mint 70 gigawattnyi új nukleáris kapacitás építése van folyamatban, ami az elmúlt 30 év egyik legmagasabb szintje, és világszerte több mint 40 ország tervezi a nukleáris energia szerepének bővítését az energiarendszerében.

Véleménye szerint "különösen az SMR-ek kínálnak izgalmas növekedési lehetőségeket. A kormányoknak és az iparnak azonban még jelentős akadályokat kell leküzdenie az atomenergia új korszakának útjában, kezdve az új projektek időben és a költségvetésben történő megvalósításával - de a finanszírozás és az ellátási láncok tekintetében is."

Az atomenergia jelenleg a globális villamosenergia-ellátás alig 10 százalékát adja. A villamos energia növekvő felhasználása - az ipar és a légkondicionálás, az elektromos járművek és a mesterséges intelligencia térhódítása közepette az adatközpontokig - felgyorsítja az energiaigény növekedését. A kereslet gyors növekedésével való lépéstartáshoz számos technológiából származó új termelőkapacitásra lesz szükség, beleértve azokat is, amelyek stabil és rugalmas teljesítményt is tudnak biztosítani, mint például az atomenergia.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy "a nukleáris technológiák, valamint az urántermelés és -dúsítás erősen koncentrált piacai kockázati tényezőt jelentenek a jövőre nézve, és kiemelik az ellátási láncok diverzifikálásának a szükségességét." Hozzátette, hogy manapság a dúsítási kapacitás több mint 99 százalékát négy beszállító ország adja,

egyedül Oroszország a globális kapacitás 40 százaléka felett rendelkezik.

Az IEA jelentése kiemeli, hogy a magánszektor is egyre inkább befektetésre érdemes energiaforrásként tekint az atomenergiára, amely biztos, versenyképes, tiszta energiát ígér, és amely a nap 24 órájában képes ellátni az energiaigényes üzemeket. Különösen a technológiai ágazat nagyjai kötnek áramvásárlási megállapodásokat a fejlesztőkkel, hogy biztosítani tudják az adatközpontok és a mesterséges intelligencia központok áramellátását.

