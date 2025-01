Bremmer: Egyre nehezebb elkerülni egy súlyos konfliktust az USA és Kína között

Joe Biden amerikai elnöknek és kínai kollégájának, Hszi Csin-pingnek 2024-ben sikerült kordában tartaniuk az amerikai-kínai kapcsolatokban mutatkozó feszültségeket. Donald Trump azonban hamarosan visszatér a Fehér Házba, és véget vet majd ennek a törékeny stabilitásnak, a világ legfontosabb geopolitikai kapcsolatának kezeletlen felbomlását fogja előmozdítani, és növeli majd a globális gazdasági zavarok és válságok kockázatát.

Trump azzal kezdi majd második elnökségét, hogy újabb vámokat jelent be a kínai termékekre azzal a céllal, hogy új gazdasági megállapodást kényszerítsen Kínára. Bár az új vámok mértéke nem éri el a 60%-os általános szintet, amellyel a kampány során fenyegetett Trump, a kínai importra kivetett legmagasabb vámok így is valószínűleg megduplázódnak, és 2025 végére mintegy 25%-ra emelkednek. Mindeközben Kína vezetői Trump első elnökségéhez képest most erőteljesebben fognak reagálni, és kevesebb engedményt tesznek majd, annak ellenére is, hogy a kínai gazdaság gyengélkedik.

A kínai vezetők ugyanis attól tartanak, hogy a békülékeny megközelítés a nemzeti megaláztatás elfogadásának látszatát keltené, ami tovább szítaná a Kínán belül már amúgy is növekvő elégedetlenséget. Ha az USA-val szembeni konstruktívabb megközelítés 2024-ben csak a „Tariff Man” visszatérését eredményezte, miért ragaszkodnának ehhez az irányhoz? Trump fenyegetései csupán az USA legújabb agresszív gesztusának tekinthetők, ami megerősíti azt a kínai gyanút, hogy az amerikai döntéshozók célja az, hogy megfékezzék Kína nagyhatalommá válását.

Az amerikai-kínai kapcsolatok legérzékenyebb témája a technológiai kérdésekkel kapcsolatos politika.

Kína tiltakozik azon felállás ellen, amit Peking úgy érzékel, hogy az USA megpróbálja befagyasztani technológiai fejlődését és lassítani gazdasági felemelkedését.

Trump nemzetbiztonsági stábja több kínai vállalatot fog felvenni az amerikai kereskedelmi minisztérium úgynevezett entity listájára (ezen nemzetbiztonsági szempontból aggályosnak ítélt külföldi cégek szerepelnek – a szerk.), ami megnehezíti ezen cégek számára az amerikai technológiához való hozzáférést , és az exportellenőrzést több gazdasági ágazatra is ki fogja terjeszteni.

, és az exportellenőrzést több gazdasági ágazatra is ki fogja terjeszteni. Trump például a Biden-kormányzat példáját követve korlátozni fogja a fejlett számítógépes chipek exportját a kínai technológiai cégek számára. Kína már jelezte, hogy kész megtorolni az ilyen intézkedéseket azzal, hogy korlátozza a kritikus ásványi anyagok és az azok feldolgozásához használt technológia exportját. Ezek az ásványi anyagok kulcsfontosságúak számos modern technológia előállításához, beleértve az elektromos járművek akkumulátorait, a számítógépeket és a szórakoztató elektronikát, valamint sok olyan terméket, amelyet az USA saját nemzetbiztonsága szempontjából kiemelt fontosságúnak tart.

Bár Tajvant 2025-ben nem fenyegeti kínai támadás, a sziget körüli viták szinte biztosan toxikusabbá teszik idén a kínai-amerikai kapcsolatokat.

Úgy tűnik, Trump maga nem érdeklődik Tajvan iránt. Adminisztrációjának héjább megközelítésű tagjai, köztük Marco Rubio, külügyminiszter-jelölt és Mike Waltz leendő nemzetbiztonsági tanácsadó azonban nemcsak az amerikai-tajvani kapcsolatok szorosabbra fűzését fogják szorgalmazni, hanem azt is, hogy az USA vállaljon egyértelműbb garanciákat Tajvan biztonságára vonatkozóan. Ez egyértelműen egy vörös vonal Kína számára .

. Jelenleg Kína vezetői úgy vélik, hogy nyomásgyakorlási taktikájukkal kordában tudják tartani Tajvan nacionalista elnökét, William Lai-t, és valószínűleg igazuk is van. Mivel Tajvan gazdasága továbbra is erős, Lai-nak nincs szüksége arra, hogy Kína provokálásával növelje népszerűségét.

De ha Kína úgy érzékeli, hogy Tajvan jelentős lépéseket tett a nagyobb de facto függetlenség felé, vagy ha az USA átlépi Kína bármely más vörös vonalát (például ha Rubio meglátogatja a szigetet, vagy ha amerikai hadihajók kikötnek egy tajvani kikötőben), Kína dönthet a katonai eszkaláció mellett. Ez egy tengeri blokád vagy Tajvan egyik külső szigetének elfoglalásának formájában valósulhat meg. Ráadásul ezek a kockázatok csak növekedni fognak, ahogy közeledünk a 2028-as tajvani választásokhoz, és ahogy Kína fokozza a nyomást, hogy megakadályozza Lai újabb győzelmét.

Sem Kína, sem az USA nem akar válságot 2025-ben, mert mind Hszi, mind Trump reméli, hogy a belpolitikára összpontosíthat. Hszi komoly gazdasági kihívásokkal, a társadalmi stabilitással kapcsolatos növekvő aggodalmakkal és egy problémákkal terhelt katonai vezetéssel néz szembe. Trump pedig el akar kerülni minden olyan problémát, amely kedvezőtlenül hatna az amerikai tőzsdére, és reméli, hogy olyan alkukat köthet, amelyek növelik a vezetésébe vetett bizalmat. Egy egységes kormányzattal és pártja feletti erős irányítással Trump jobb helyzetben van, mint Biden valaha is volt annak biztosításához, hogy az USA egységes hangon szólaljon meg.

A probléma az, hogy nincs alapja egy olyan megállapodásnak, amely megerősíti az USA és Kína szélesebb körű kapcsolatait. Hszi kormánya felajánlhatná, hogy több amerikai agrárterméket vásárol és növeli az USA-ból érkező energiaimportját, valamint megkönnyíthetné a Kínában üzleti tevékenységet folytatni kívánó amerikai vállalatok életét is. Ezenkívül Hszi zöld utat adhatna több kínai befektetésnek az Egyesült Államokban, és akár aktívabb támogató szerepet is játszhatna az ukrajnai tűzszünet elérésében.

Az ilyen konstruktív gesztusok nem fogják kielégíteni Trumpot és adminisztrációjának héjáit, akik szerint Kína felemelkedése árt az USA-nak.

Trump eltökéltsége, hogy fokozza a nyomást Kínára és annak gyengélkedő gazdaságára, a fent leírtakkal szemben ellentétes irányba fogja terelni Kína vezetőit.

Ugyanakkor két jolly joker is befolyásolhatja az amerikai-kínai kapcsolatokat idén: maga Trump és új kedvenc tanácsadója, Elon Musk. Trump megpróbálhat jobb személyes kapcsolatot kiépíteni Hszivel,

Musk pedig számos kínai kereskedelmi érdekeltsége miatt hasznos közvetítő lehet.

Az USA és Kína egymástól való eltávolódásába ható erők azonban sokkal erősebbek, mint amennyit a fenti lehetőségek megengednének.

Az amerikai-kínai kapcsolatok közelgő megromlásának hatásai világszerte érezhetők lesznek. A legtöbb országnak nem áll érdekében egy új hidegháború kitörése, így az a közeljövőben nem valószínű, hogy bekövetkezik. Az USA kulcsfontosságú szövetségesei és kereskedelmi partnerei, mint például Japán, Dél-Korea, Mexikó és az Európai Unió azonban egyre inkább arra kényszerülhetnek, hogy – legalábbis a biztonsági kérdésekkel kapcsolatos területeken – oldalt válasszanak, ami jelentős költségekkel járhat gazdaságaik számára.

Még ha sem Kína, sem az USA nem is akar egy komoly károkkal járó konfrontációt 2025-ben, a mindkét oldalról érkező korai jelek arra utalnak, hogy egyre nehezebb elkerülni az eszkalálódó konfliktust.

Ian Bremmer

Politológus, az Eurasia Group geopolitikai kockázatelemző és tanácsadó cég, illetve a nemzetközi politikai kérdésekkel foglalkozó GZERO Media médiacég alapítója és elnöke. Az ENSZ mesterséges intelligenciával foglalkozó magas szintű tanácsadó testületének végrehajtó bizottságának tagja. Jelenleg a Columbia Egyetemen oktat, korábban a New York University professzora volt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images