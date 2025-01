Szijjártó Péter: az orosz gáz a legjobb ajánlat, de a román gázra is számítunk

"Nincs jobb ajánlat az asztalon", mint az orosz vezetékes gáz, ezért nem mond le róla a kormány, de közben nagy reményekkel tekint a romániai Neptun Deep gázmezőből meginduló gázkitermelésre is – többek között ezekről beszélt a hétfői bukaresti gázkonferencián Szijjártó Péter. Az üzenetek fontos előzménye, hogy Románia a jelek szerint blokkolni készül az MVM romániai felvásárlását az orosz gázzal kapcsolatos félelmek miatt.

A magyar külgazdasági és külügyminiszter az MTI tudósítása szerint többek között azt hangsúlyozta az eseményen tartott előadásában: csak akkor érdemes változtatni a földgáz beszerzési stratégián, ha van jobb - kedvezőbb árú és megbízhatóbb - ajánlat.

Úgy fogalmazott: "Kapott Magyarország valaha ilyen ajánlatot? A válasz egyértelmű: nem. Nincs jobb ajánlat az asztalon." Ezután kijelentette:

Tehát kizárólag akkor tudnánk lecserélni a jelenlegi beszállítónkat és a jelenlegi forrásainkat, ha készek lennénk drágább és kevésbé megbízható beszerzésre váltani. Ezért nem mondunk le az Oroszországgal való energetikai együttműködésről. És ezért is óvjuk minden módon a Török Áramlat vezetéket, amely jelenleg a legfontosabb garancia az ellátásunk biztonságára

- tette hozzá. A Török Áramlat gázvezeték fontosságáról a napokban Orbán Viktor kormányfő és Szijjártó Péter is külön beszélt, illetve Szerbiában is tárgyalt:

A hétfői konferencián a magyar miniszter azt is jelezte: hazánk készen áll Katartól cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárolni 2027-től, és tavaly megindult a török és az azeri gáz szállítása is, most először - sorolta. Ennek kapcsán ugyanakkor rámutatott, hogy az energetikai hálózat kapacitásbővítésére lenne szükség Délkelet-Európában a hatékony diverzifikáció érdekében, ezért a régió államai az Európai Bizottsághoz fordultak ez ügyben, a brüsszeli testület azonban nemet mondott ennek finanszírozására.

A miniszter végül kitért az újabb romániai földgázmező kitermelésére is, ami - mint mondta -

hatalmas reményekkel tölti el Magyarországot.

Mindazonáltal kifejtette, hogy korábban két kereskedelmi szerződést is aláírtak, amelyek alapján 2024-ben kellett volna megérkeznie az első molekuláknak a szomszédos országból, viszont bizonyos okokból az érintett amerikai vállalat végül visszalépett. A Neptun Deep gázmező kapcsán a minap az osztrák OMV fontos bejelentést tett, amely a gáz hazánkon való átszállítása felé mutat:

Reméljük, hogy ezúttal a Neptun Deep projekt valóban sikeres lesz. Reméljük, hogy kereskedelmi megállapodásokra tudunk jutni, és reméljük, hogy a magyar nemzeti energiamixet új romániai forrásokkal tudjuk bővíteni

- zárta mondandóját.

