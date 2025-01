Kilőtt Európa gazdasága, véget érhetett a gyászmenet

Az összevont index értéke 50,2-re emelkedett a decemberi 49,6-ról, jelezve, hogy a gazdasági aktivitás több hónapnyi visszaesés után ismét bővülni kezdett.

Cyrus de la Rubia, a Hamburg Commercial Bank vezető közgazdásza szerint „a magánszektor visszatért az óvatos növekedési üzemmódba két hónapnyi zsugorodás után”.

A szolgáltatási ágazat a növekedés motorja maradt, bár a bővülés üteme némileg lassult decemberhez képest.

Ezzel szemben a feldolgozóipar továbbra is recesszióban van, de a visszaesés üteme enyhült, és a termelés 8 hónapos csúcsot ért el. „A feldolgozóiparban a hanyatlás lassulása azt jelezheti, hogy talán elértük a mélypontot a csaknem kétéves recesszió után” – mondta de la Rubia.

A német gazdaság stabilizálódott, ezzel véget vetve a hat hónapja tartó zsugorodásnak, míg Franciaország gazdasága továbbra is visszaesett, de a csökkenés üteme jelentősen mérséklődött. Az eurózóna többi részén mérsékelt, immár 13. hónapja tartó növekedést mértek, de a bővülés üteme itt is lassult. „Németország jelentős szerepet játszott az eurózóna gazdaságának javulásában, miközben Franciaországban továbbra is problémák látszanak” – tette hozzá de la Rubia.

A gazdasági aktivitás enyhe javulása a foglalkoztatás stabilizálódásának jeleit mutatta. A szolgáltatások szektorában a munkaerő-felvétel hat hónapos csúcsot ért el, miközben a feldolgozóiparban továbbra is jelentős elbocsátásokat tapasztaltak. Az új megrendelések tovább csökkentek, de a visszaesés üteme a leglassabb volt tavaly augusztus óta.

Az infláció ismét erősödött januárban, az inputköltségek emelkedése 21 hónapos csúcsot ért el.

„Az áremelkedés a szolgáltatásoknál különösen aggasztó, hiszen az emelkedő bérek és a CO2-adó növeli a költségeket” – mondta de la Rubia, hozzátéve, hogy a feldolgozóiparban is véget ért a költségstabilitás időszaka. Az árnyomás – főleg Németország miatt – az eurózónában tovább fokozódhat, ami kihívást jelenthet az Európai Központi Bank számára.

Bár az üzleti bizalom összességében stabil maradt, jelentős különbségek mutatkoznak az egyes szektorok között. A feldolgozóipar optimizmusa hét hónapos csúcsot ért el, míg a szolgáltatások szektorában csökkent a bizalom. „Az ECB számára ezek az adatok nem túl kedvezőek, de valószínű, hogy továbbra is óvatos megközelítést alkalmaznak a kamatcsökkentések terén” – fogalmazott de la Rubia.

