Orbán Viktor bejelentette: három feltételt szab az oroszellenes szankciók meghosszabbításáért cserébe

A Trump által belengetett még szigorúbb esetleges oroszellenes energetikai szankciók kapcsán Orbán Viktor megjegyezte, utalva az év elején leállt ukrajnai tranzitra: "Az ukránok ki akarnak velünk babrálni, de meg tudjuk védeni magunkat, ha meg tudjuk védeni magunkat a szerbekkel". Utóbbi kapcsán a Török Áramlatra utalt.

A minapi pozsonyi tárgyalásai során megjegyezte: arról állapodtak meg, hogy a Török Áramlaton behozott orosz gázból "A szlovák barátainknak is tudunk adni." Ha nem lenne a Török Áramlat, akkor most Magyarország és Szlovákia is bajban lenne a gázellátás kapcsán is - jegyezte meg.

Kijelentette: "Magyarország az elmúlt 3 évben elveszített 19 milliárd eurót" a szankciók miatt, ami "hiányzik az államkasszából", igaz nem világos, hogy ez miből jött össze.

Az oroszellenes uniós szankciós rendszer január 31-én jár le, és éppen ma, pénteken döntenének az uniós nagykövetek ennek az újabb hathónapos meghosszabbításáról. Magyarország már hetek óta jelzi, hogy megfontolja a vétót ennek kapcsán, és ma is jelezte, hogy "behúzta a kéziféket" a szankciós rendszer meghosszabbítása terén. Ezután felfedte, hogy mi az a három feltétel, amelyet megszab azért cserébe, hogy Magyarország továbbra is támogassa az oroszellenes szankciókat: