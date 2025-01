Itt egy példa arra, hogyan fájhatnak nekünk is Trump vámjai

A hangzatos ígéretek ellenére egyelőre nem helyezett kilátásba konkrét vámokat vagy szankciókat Európával szemben Donald Trump, erre reagálva erősödni is kezdett az euró a dollárral szemben, de a feltörekvő devizák, így a forint is jól járt egyelőre ebben a vonatkozásban. De ez nem jelenti azt, hogy az amerikai elnök protekcionista intézkedései ne hatnának direktben a mi hétköznapjainkra is: elég volt egy rövid életű vámfenyegetést intéznie egy közép-amerikai ország felé, és máris történelmi magasságba lőtt a sokak reggeléhez elképzelhetetlen ital határidős jegyzése.