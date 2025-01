Kigyulladt és porig égett egy utasszállító repülő, videón a lángoló gép

Az eset helyi idő szerint 22:30 körül történt, amikor a repülőgép még a földön tartózkodott. A tűz a gép farokrészénél keletkezett, majd a törzsre is átterjedt.

A dél-koreai tűzvédelmi hatóságok közlése szerint a tűz 23:10-re már a repülőgép törzsére is átterjedt.

A vészhelyzeti protokollt gyorsan végrehajtották, így az összes utas sértetlenül megmenekült

- nyilatkozta a hatóság szóvivője.

Az X közösségi oldalon több felvételt és videótis megosztottak az esetről:

Ongoing ! An Air Busan Airbus A321 aircraft caught fire at Gimhae International Airport (PUS).At around 10:30pm local time on the 28th, a fire broke out in the tail section of an Air Busan plane bound for Hong Kong at Gimhae Airport. It was reported that all 170 passengers pic.twitter.com/pa1CwaUEj6