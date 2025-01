Orbán Viktor és Szijjártó Péter is elutazott, nagy áttörést ígérnek

Portfolio 2025. január 28. 15:20

Orbán Viktor Abu-Dzabiból jelentkezett be, ahova közlése szerint a magyar gazdaság nemzetközi kapcsolatainak erősítése miatt utazott el. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az Egyesült Arab Emírségekkel folytatott együttműködés nagy áttörés előtt áll, amely számos területet, köztük a védelmi ipart és az élelmiszerexportot is érinti, valamint a mini-Dubaj fejlesztése is új szintre léphet.