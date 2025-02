Egyik pillanatról a másikra belenyúlt a kormány a KÁT-rendszerbe, itt vannak a részletek

A péntek éjjeli Magyar Közlönyben megjelent egyik kormányrendelet rendkívüli sürgősséggel, már este 11 órától hatályba lépett, és így egyik pillanatról a másikra megszűntette a kormány a KÁT és METÁR rendszerekben az inflációval növelt kötelező átvételi árak rendszerét. Ez összesen 3100 MW-nyi ipari méretű naperőmű tulajdonosa számára komoly, a bevételnövelés lehetőségét mérséklő fejlemény, miközben az ipari energiafogyasztók bizonyára fellélegeznek. A rendelethez igazodva az Energiahivatal szintén péntek éjjel kiadta az idéntől érvényes új kötelező átvételi árakat, amelyek csak 2,7%-os növekedést engedélyeztek a KSH által minap közzétett 3,7%-os tavalyi átlagos infláció helyett.

A fajsúlyos változás nem előzmény nélküli: a komoly naperőmű felfutás mellett egyre nőtt a feszültség a KÁT-rendszerben amiatt, hogy a napközben alacsonyra, akár negatív tartományba leszorított piaci árak és a kötelező átvételi árak közötti különbség terheit az ipari fogyasztókra hárították, így az

egyre jelentősebb versenyképességi hátrányt okozott.

Ezekre a folyamatokra a Portfolio számos elemzésben felhívta a figyelmet, illetve néhány hete több energiapiaci szakmai szövetség közösen fogalmazott meg reformjavaslatokat, amelyek egyike éppen a KÁT-ra vonatkozott:

Mindezek után a péntek éjjeli Közlönyben megjelent a kormány 7/2025. (I. 31.) rendelete, és vele párhuzamosan az Energiaügyi Minisztérium közleménye is, utóbbit itt dolgoztuk fel bővebben:

A kormányrendelet eleje rendkívül furcsa, akár jogalkotási, rendelet megszerkesztési hibára is utalhat, mert a felhatalmazó rendelkezés felett két pont is van, ami már konkrét változásokat rögzít, igaz nem könnyű értelmezni őket:

Kiléphetnek a szabadpiacra a KÁT-osok és METÁR-osok, élvezhetik az adómentességet, és ott még lehet indexálás. A rendelet első pontja azt rögzíti: "A megújuló energiatermelők támogatási rendszereit a megváltozott piaci körülményekhez szükségszerű igazítani. Ennek részeként a szabadpiacra önként kilépő kötelező átvételre jogosult termelők továbbra is élvezhetik az adómentességet, a kiszámíthatóbb, tervezhetőbb finanszírozás céljából a kötelező átvételi árat a megelőző évi infláció mértékére figyelemmel, a megelőző év kötelező átvételi ára alapján vagy a megelőző év kötelező átvételi ára alapján éves indexálással állapítják meg."

A rendelet második pontja, némileg felülírva a fenti első pontot, csak ennyit rögzít: "A kötelező átvételi támogatási rendszer kiszámíthatóbb és tervezhetőbb finanszírozása céljából a kötelező átvételi ár mértéke a megelőző év inflációjának mértékére tekintettel kerül meghatározásra."

Ezután jön a felhatalmazó jogforrás megjelölése, majd a rendelet érdemi része paragrafusokba rendezve. A rendelet első paragrafusában a veszélyhelyzeti jogalkotásra hivatkozva kivették a KÁT-osokat az energiaellátók hatálya alól. Azt rögzíti ugyanis a paragrafus a távhőtörvény megfelelő paragrafusára hivatkozva, hogy "a villamos energia kötelező átvételi rendszerében értékesítő termelőkre az energiaellátó fogalmát nem kell alkalmazni".

Ezután három lényeges ponton módosult a KÁT-rendelet, az alábbiak szerint:

"A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló rendelet szerinti prémium típusú támogatás szabályai szerinti elszámolásra váltó KÁT termelőre vonatkozó kötelező átvételi árak kivételével a KÁT rendelet 5. számú melléklete szerinti indexálás nem alkalmazandó 2025. január 1-jétől a veszélyhelyzet végéig, de legfeljebb a 2029. év végéig, hanem a kötelező átvételi árak a tárgyévet megelőző évre megállapított szinten maradnak."

"Ha a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőzően utoljára közzétett, a megelőző év azonos időszakához viszonyított aktuális (utolsó) éves fogyasztói árindex értéke a z 1,06-ot eléri, akkor a tárgyévre a (2., előző – a szerk.) bekezdés nem alkalmazandó."

"A KÁT rendelet 3. § (4) bekezdése szerinti közzététel során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a (2)–(3) bekezdést is figyelembe vevő számítást végzi el."

"A Hivatal a honlapján 2025. január 31. napjáig közzéteszi a 2025. évre vonatkozóan a KÁT rendelet 3. § (4) bekezdése szerinti alkalmazandó kötelező átvételi árakat és azok időben egyenletes termelés feltételezésével számított átlagát."

A fentiek azt jelentik, hogy

a kötelező átvételi árak infláció szerinti indexálása 2025-től megszűnt a KÁT- és METÁR-rendszerben a veszélyhelyzet végéig, illetve legkésőbb 2029 végéig, és csak akkor éledne újra az indexálás, ha 6%-nál nagyobb éves átlagos infláció alakulna ki újra Magyarországon.

Azok a termelők, akik ezt az új rendszert nem akarják elfogadni, kiléphetnek a szabadpiacra, és a prémium típusú támogatási rendszer keretei között továbbra is él az indexálás.

A pénteken este 10 óra körül megjelent rendelet pénteken este 11 órakor már hatályba is lépett, és azt is előírta az Energiahivatalnak, hogy péntek éjfélig határozza meg és tegye közzé az új szabályok szerinti idei évi számokat. Ezek meg is jelentek szintén pénteken éjjel a MEKH közleményébe tett linkeken keresztül, és azt jelzik, hogy 2,7%-os növekedés van a kötelező átvételi árakban a különböző érintetti körökben, ami elmarad a KSH által a tavalyi év egészére megállapított, néhány napja közölt 3,7%-os inflációtól.

