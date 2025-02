A WHO-főnök könyörög Amerikának, miközben milliárdokat vágnak a költségvetésből

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tagállamai a szervezet költségvetésének jelentős, 400 millió dolláros csökkentését fontolgatják, miután az Egyesült Államok, a WHO legnagyobb kormányzati támogatója Donald Trump elnök döntése nyomán kilépett a szervezetből. A költségvetési kérdéseket a február 3-11. között Genfben tartandó éves igazgatótanácsi ülésen vitatják meg a tagállamok képviselői.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója az igazgatótanácsi ülés megnyitóján védelmébe vette a szervezet munkáját és a közelmúltban végrehajtott reformokat. Egyúttal ismét felszólította Washingtont,

gondolja át kilépési szándékát és kezdjen párbeszédet a WHO-val a további változásokról.

„Örömmel fogadnánk az Egyesült Államok és valamennyi tagállam javaslatait arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnánk jobban szolgálni Önöket és a világ népét” – fogalmazott Tedros.

A hétfőn nyilvánosságra hozott dokumentum szerint az igazgatótanács a költségvetés alapprogramokra vonatkozó részének csökkentését javasolja 5,3 milliárd dollárról 4,9 milliárd dollárra a 2026-27-es időszakra.

Ez az összeg része az eredetileg javasolt 7,5 milliárd dolláros teljes költségvetésnek, amely magában foglalja a gyermekbénulás felszámolására és a vészhelyzetek kezelésére szánt forrásokat is.

A dokumentum rámutat, hogy „a legnagyobb pénzügyi befizető távozásával a költségvetés nem lehetett a szokásos módon” összeállítva. Az Egyesült Államok a WHO teljes finanszírozásának mintegy 18%-át biztosította korábban.

A szervezet már eddig is tett néhány költségcsökkentő lépést az amerikai kilépés következményeinek enyhítésére.

Ugyanakkor egyes igazgatótanácsi képviselők hangsúlyozták, hogy a WHO a kihívások ellenére is meg kívánja őrizni stratégiai irányvonalát. A most javasolt 4,9 milliárd dolláros alapprogrami költségvetés nagyjából megegyezik az előző, 2024-2025-ös időszakra előirányzott összeggel.

Trump két héttel ezelőtt, hivatalba lépésének első napján jelentette be az Egyesült Államok kilépését a WHO-ból. Az amerikai törvények értelmében a kilépési folyamat egy évig tart.

Tedros főigazgató külön kitért Trump egyes kritikáira is, többek között a Covid-19 világjárvány kezelésével és a WHO függetlenségével kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy a szervezet gyorsan reagált a járvány kitörésére, és hozzátette, hogy a WHO nem riad vissza attól, hogy nemet mondjon a tagállamoknak, ha azok kérései ellentétesek a szervezet küldetésével vagy a tudományos álláspontjával.

Forrás: Reuters

