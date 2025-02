Kegyetlen napok jönnek, miközben már Trump kereskedelmi háborúja rázza meg a piacokat

Donald Trump vámháborúja már péntek este felforgatta a piacokat, de a valódi hatások csak a most kezdődő héten éreztethetik igazán a hatásukat. A forint is jelentős mozgásokat mutatott a dollárral és az euróval szemben, és a következő napokban több piacmozgató esemény – például amerikai foglalkoztatási adatok és az eurózóna inflációs jelentése – is befolyásolhatja az árfolyamokat. Emellett a magyar makrogazdasági adatok, köztük a külkereskedelmi forgalom és az ipari termelés alakulása is fontos szerepet játszhat a hazai befektetői hangulatban.