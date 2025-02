Kiszivárgott: így vág oda az EU-nak Donald Trump

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump fontolgatja, hogy 10 százalékos vámot vessen ki az Európai Unióból származó importtermékekre - értesült a The Telegraph brit napilap. A lépés tovább élezné a már most is feszült globális kereskedelmi helyzetet, amely a közelmúltban újabb fordulatot vett, amikor az amerikai elnök átfogó vámokat vetett ki a Mexikóból, Kanadából és Kínából érkező árukra - írta meg a lap