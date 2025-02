Trump afrikai szövetségesére is lesújtott, beleremegett a helyi valuta

Donald Trump bejelentette, hogy felfüggeszti az Egyesült Államok Dél-Afrikának nyújtott pénzügyi támogatását a földkisajátítási törvény miatt, amely szerinte tisztességtelen földelkobzásokat eredményez. A döntés azonnali piaci hatásokkal járt, a dél-afrikai rand gyengült, miközben a lépés tovább fokozhatja a két ország közötti politikai feszültségeket.

Donald Trump bejelentette, hogy teljesen leállítja az Egyesült Államok jövőbeni pénzügyi támogatását Dél-Afrikának a dél-afrikai földkisajátítási törvény miatt. Az amerikai elnök azzal vádolta az ország vezetését, hogy tisztességtelenül sajátít el földeket, és bizonyos társadalmi csoportokat „nagyon rosszul” kezel – számolt be a Financial Times.

Trump a döntését a Truth Social platformon jelentette be, hozzátéve, hogy a finanszírozás felfüggesztése mindaddig fennáll, amíg egy teljes körű vizsgálat nem tisztázza a helyzetet.

A bejelentés közvetlen piaci következményei is azonnal megmutatkoztak: a dél-afrikai rand 1,6%-ot esett az amerikai dollárral szemben.

A dél-afrikai földkérdés hosszú ideje érzékeny politikai téma. Cyril Ramaphosa elnök múlt hónapban írta alá azt a törvényt, amely bizonyos körülmények között lehetővé teszi földterületek kártalanítás nélküli államosítását, amennyiben azt az állam „méltányosnak és közérdekűnek” tartja. A jogszabály az apartheid időszakából származó földtörvényt váltja fel, amely során a nem fehér lakosságot tömegesen telepítették ki, hogy a földeket a fehér kisebbség kezére juttassák. Dél-Afrikában a fekete lakosság, amely a népesség 80%-át teszi ki,

jelenleg a mezőgazdasági földek mindössze negyedét birtokolja, és a kormány célja, hogy ezt az arányt 2030-ig legalább egyharmadra növelje.

A földreform belpolitikai feszültségeket is gerjeszt Dél-Afrikában. Az ország tízpárti koalícióján belül a liberális, üzletbarát Demokrata Szövetség (Democratic Alliance) élesen ellenzi az új törvényt, és jelezte, hogy bírósági úton támadhatja meg azt. Ugyanakkor a földkérdés továbbra is kiemelten fontos a Ramaphosa vezette kormányzó Afrikai Nemzeti Kongresszus (ANC) számára, amely politikai programjának egyik központi elemeként kezeli a földvisszajuttatást a fekete közösségek számára. A társadalmi igazságosság és a gazdasági stabilitás közötti egyensúly megtalálása kulcsfontosságú lesz az ország politikai jövője szempontjából.

Az Egyesült Államok 2023-ban közel 440 millió dollárnyi támogatást nyújtott Dél-Afrikának különböző fejlesztési programokon keresztül.

Trump most bejelentette, hogy minden külföldi segélyezést 90 napra felfüggeszt, és az USA legnagyobb nemzetközi segélyszervezetének működését is bizonytalanságba sodorta, több alkalmazottat fizetés nélküli szabadságra küldve. Az amerikai döntés komoly pénzügyi hatással lehet a dél-afrikai gazdaságra, amely eddig jelentős mértékben támaszkodott külföldi támogatásokra az oktatás, egészségügy és infrastrukturális fejlesztések területén.

Trump Dél-Afrikával szembeni kritikája nem előzmények nélküli. Korábban már kijelentette, hogy

kormánya vizsgálni fogja a „fehér farmerek elleni tömeges gyilkosságokat”, de a dél-afrikai hatóságok ezeket az állításokat megalapozatlannak nevezték.

Az amerikai elnök retorikája azonban tovább mélyítheti az ellentéteket a két ország között, különösen annak fényében, hogy Dél-Afrika a BRICS-országok tagjaként egyre inkább távolodik az amerikai dollár alapú gazdasági rendszertől.

Trump korábban azzal is fenyegetőzött, hogy 100%-os vámokat vet ki a BRICS-államokra, amennyiben azok csökkenteni próbálják függőségüket az amerikai fizetőeszköztől.

A Trump-adminisztráció döntése nemcsak gazdasági, hanem politikai következményekkel is járhat Dél-Afrika számára, különösen abban az évben, amikor az ország tölti be a G20 elnökségét. Ramaphosa a davosi Világgazdasági Fórumon azt mondta, hogy nem aggódik az amerikai-dél-afrikai kapcsolatok miatt, és jelezte, hogy Trump megválasztása után már beszéltek egymással. A dél-afrikai földkérdés tehát továbbra is éles vitákat generál, és Trump bejelentése újabb kihívások elé állíthatja az ország gazdaságát és diplomáciai kapcsolatait.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images