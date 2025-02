Portfolio 2025. február 03. 08:17

Máris ugrik az olajár, miután Donald Trump hétvégén vámokkal sújtotta Mexikót, Kanadát, illetve Kínát is, a piaci szereplők pedig arra számítanak, hogy ez az olajpiacon is problémákat okozhat. Ennek megfelelően a Brent és a WTI is több mint 2 százalékos pluszban van hétfő reggel.